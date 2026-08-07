Centura Găești, variantă ocolitoare construită de la zero în Dâmbovița-VIDEO

"Se lucrează în ritm susținut la una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din județul Dâmbovița: Centura Orașului Găești", a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean

"Vorbim despre un proiect în valoare de 89.000.000 de lei, care va schimba semnificativ modul în care se circulă în zonă.

Noua variantă de ocolire va prelua cea mai mare parte a fluxului de tranzit, în special camioanele de mare tonaj care sufocă astăzi orașul. Astfel, va fi redusă aglomerația, va crește siguranța rutieră, iar locuitorii și ceilalți participanți la trafic vor putea circula mai rapid, mai fluent și mai sigur.

Este prima centură ocolitoare construită de la zero în județul Dâmbovița în ultimii 35 de ani – un obiectiv major pentru Găești și un proiect care deschide o nouă etapă în dezvoltarea infrastructurii rutiere din județ", a anunțat Corneliu Ștefan.

Finanțarea este asigurată în proporție majoritară prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” (80 de milioane de lei), diferența de 9 milioane de lei reprezentând cofinanțarea din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Traseul centurii are o lungime totală de 4,5 kilometri, distribuiți astfel:

-1 km pe raza comunei Dragodana;

-1,4 km pe raza orașului Găești;

-1,2 km pe raza comunei Mogoșani;

-0,9 km pe raza comunei Petrești.

Drumul va avea câte o bandă pe sens și va include trei puncte majore de intersecție.