NOZOMI Travel, partener exclusiv în România al Polar Latitudes Expeditions, unul dintre liderii mondiali ai croazierelor polare. Cât costă o croazieră

Operatorul premiat internațional, specializat exclusiv în regiunile polare, aduce în portofoliul NOZOMI expediții premium în Antarctica, Groenlanda, Svalbard și Arctica.

Primele plecări de grup NOZOMI Travel Society vor avea loc în Groenlanda, în iunie 2027, respectiv Antarctica în noiembrie 2027, dar deja pe site-ul NOZOMI.travel pot fi rezervate individual croaziere în orice perioadă până în 2028.

NOZOMI Travel Society anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Polar Latitudes Expeditions și preluarea reprezentării exclusive a companiei pe piețele din România și Republica Moldova.

Polar Latitudes Expeditions este unul dintre cei mai reputați operatori internaționali din segmentul croazierelor polare de expediție, specializat în călătorii premium în Antarctica, Groenlanda, Svalbard și alte regiuni izolate ale Arcticii și Atlanticului de Nord.

Polar Latitudes a fost desemnat „Best Expedition Cruise Operator 2024” de Expedition Cruise Network și declară un NPS de 91%, unul dintre indicatorii prin care compania măsoară satisfacția pasagerilor. Operatorul este membru IAATO – International Association of Antarctica Tour Operators, Adventure Travel Trade Association și membru fondator al Polar Science Collective.

Prin noul parteneriat, turiștii români pot rezerva direct prin NOZOMI expedițiile Polar Latitudes, atât individual, cât și în cadrul unor grupuri organizate special pentru piețele din România și Republica Moldova.

Parteneriatul a presupus asumarea de către NOZOMI a unor angajamente comerciale și garanții financiare importante, de peste 1 milion de euro, pentru obținerea exclusivității în România și Republica Moldova.

„Este un parteneriat care ne onorează foarte mult. Polar Latitudes este exact genul de companie cu care ne dorim să asociem NOZOMI: un operator foarte specializat, premium, cu nave extraordinare, servicii foarte bune și oameni care cunosc cu adevărat regiunile polare. Am făcut un efort financiar important, de peste 1 milion de euro, și ne-am asumat garanții substanțiale pentru această exclusivitate, pentru că avem încredere că piața românească este pregătită pentru un asemenea produs. De acum înainte, turiștii români pot rezerva direct prin NOZOMI aceste expediții, beneficiind și de consultanță și asistență în România”, declară Răzvan Pascu, fondator NOZOMI Travel Society.

„Suntem încântați să începem acest parteneriat exclusiv cu NOZOMI Travel Society pentru piețele din România și Republica Moldova. Vedem un potențial foarte bun de dezvoltare pentru croazierele de expediție în această regiune și credem că NOZOMI Travel Society este partenerul potrivit pentru a prezenta turiștilor români experiența Polar Latitudes la standardele pe care ni le dorim. Ne-a impresionat comunitatea construită în jurul brandului, experiența echipei în turismul premium și modul în care NOZOMI dezvoltă călătorii complexe și personalizate. Așteptăm cu entuziasm să dezvoltăm împreună atât plecările de grup, începând cu Groenlanda și Antarctica în 2027, cât și segmentul rezervărilor individuale pentru Antarctica, Arctica și întregul nostru portofoliu de expediții”, declară Craig Upshall, Director of Retail Sales EMEA & India, Polar Latitudes Expeditions.

1.Primele croaziere de grup NOZOMI: Groenlanda în iunie 2027 și Antarctica în noiembrie 2027



Primul program de grup organizat de NOZOMI împreună cu Polar Latitudes Expeditions va avea loc în iunie 2027, în Groenlanda. Croaziera va traversa unele dintre cele mai spectaculoase regiuni ale celei mai mari insule din lume, într-un peisaj dominat de fiorduri, ghețari, aisberguri, comunități izolate și natura aproape neatinsă a Arcticii.

Groenlanda este una dintre destinațiile importante din portofoliul Polar Latitudes, alături de Antarctica și Svalbard, iar compania operează mai multe itinerare în regiune, inclusiv expediții care traversează estul, sudul și vestul Groenlandei și programe dedicate faimosului Disko Bay și ghețarilor de la Ilulissat.

Al doilea program de grup NOZOMI va avea loc în noiembrie 2027, în Antarctica. Expediția va oferi experiența unei călătorii polare autentice, cu navigare printre ghețari și aisberguri, observarea faunei antarctice și, în funcție de condițiile meteo și de gheață, debarcări și explorări cu ambarcațiuni Zodiac, alături de echipa de specialiști Polar Latitudes.

În paralel cu grupurile proprii NOZOMI, turiștii români pot rezerva deja individual, prin https://nozomi.travel/, croaziere Polar Latitudes cu plecări disponibile până în 2028.

Portofoliul include Antarctica și Peninsula Antarctică, Cercul Polar Antarctic, Georgia de Sud și Insulele Falkland, Groenlanda, Svalbard, Islanda, Jan Mayen și o serie de itinerare care combină mai multe regiuni ale Atlanticului de Nord și Arcticii.

„Croazierele de expediție sunt cu totul diferite de croazierele clasice. Nu pleci doar pentru navă și pentru serviciile de la bord. Pleci ca să explorezi. Ca să cobori printre aisberguri, să ajungi în locuri fără drumuri și hoteluri, să vezi animale în mediul lor natural și să ai lângă tine biologi, naturaliști și oameni care au petrecut ani întregi în regiunile polare. Este unul dintre cele mai frumoase segmente ale turismului premium pe care îl dezvoltăm în NOZOMI”, spune Răzvan Pascu.

2.Peste patru decenii de experiență polară



Actualul Polar Latitudes Expeditions reunește experiența a două nume importante din industria internațională a croazierelor de expediție: Polar Latitudes și Albatros Expeditions.

Albatros Expeditions face parte din grupul danez Albatros și organizează expediții în unele dintre cele mai îndepărtate regiuni ale lumii încă din 1986. Polar Latitudes s-a dezvoltat în Statele Unite ca operator puternic specializat în Antarctica, fiind cunoscut în industrie pentru expedițiile sale pe nave mici, pentru Citizen Science și pentru implicarea în proiecte de protejare și cercetare a ecosistemelor polare.

Cele două companii și-au unit forțele în 2025, reunind experiența lor în Antarctica și Arctica și construind actualul Polar Latitudes Expeditions. Împreună, aduc peste patru decenii de experiență în explorarea regiunilor polare.

3.Mai puțini pasageri, mai mult timp pentru explorare

Croazierele Polar Latitudes se adresează segmentului premium al turismului de expediție, iar diferența față de o croazieră convențională nu este dată doar de nivelul serviciilor de la bord, ci mai ales de acces și de timpul efectiv petrecut explorând.

Navele companiei transportă între 80 și 178 de pasageri, iar raportul dintre turiști și membrii echipei de expediție este de aproximativ 7 la 1.

În condiții meteo favorabile, programul urmărește două ieșiri zilnice, însumând în medie aproximativ șase ore pe zi petrecute în afara navei, în ambarcațiuni Zodiac sau pe uscat.

Echipele includ biologi marini, specialiști de mediu, ornitologi și ghizi polari cu o experiență medie de aproximativ 12 ani.

Această filozofie este importantă mai ales în Antarctica, unde timpul efectiv petrecut în afara navei poate face diferența dintre o croazieră în care vezi continentul de la distanță și o adevărată expediție polară.

Numărul redus de pasageri permite operațiuni rapide cu ambarcațiunile Zodiac și accesul în golfuri, canale și zone izolate în care navele mari nu pot opera în același mod.

În funcție de condițiile meteorologice, de starea gheții și de regulile de protecție a mediului, zilele pot include debarcări pe continent sau pe insule, navigare printre aisberguri, observarea balenelor, focilor și coloniilor de pinguini, drumeții, vizite la baze de cercetare sau sesiuni de fotografie.

„Adevăratul lux într-o expediție polară nu înseamnă doar o cabină frumoasă. Înseamnă accesul. Să poți intra cu o navă mică într-un loc în care navele mari nu pot ajunge, să cobori repede într-un Zodiac, să petreci șase ore într-o zi explorând și să ai lângă tine un biolog marin sau un specialist care îți explică ceea ce vezi. Din punctul nostru de vedere, acesta este luxul unei asemenea călătorii”, adaugă Răzvan Pascu.

4.Biologi, cercetători și specialiști polari la bord

Polar Latitudes pune un accent deosebit pe calitatea echipelor de expediție.

La bordul navelor se află biologi marini, cercetători de mediu, ornitologi, naturaliști, fotografi și exploratori polari, care îi însoțesc pe pasageri atât în timpul debarcărilor, cât și al prezentărilor și activităților organizate la bord.

Polar Latitudes a fost primul operator polar care a adoptat cadrul de calificare al Polar Tourism Guides Association – PTGA, sistem internațional dedicat pregătirii și certificării ghizilor care lucrează în condițiile speciale ale regiunilor polare.

În funcție de expediție, turiștii pot participa și la programe de Citizen Science, contribuind alături de echipă la diferite proiecte de observare și colectare de date despre fauna și mediul polar.

5.Nave noi, premium, construite pentru apele polare

Un alt motiv important pentru care NOZOMI a ales Polar Latitudes îl reprezintă flota operatorului.

Printre navele emblematice se află Ocean Albatros, construită în 2023 și proiectată special pentru croaziere de expediție în regiunile polare.

Ocean Albatros și nava-soră Ocean Victory sunt vase moderne, de dimensiuni reduse comparativ cu navele convenționale de croazieră, construite pentru navigația în zone unde condițiile de mare, gheață și acces sunt mult mai dificile.

Ocean Albatros utilizează designul patentat X-BOW, o formă specială a provei concepută pentru a reduce mișcările verticale ale navei, impactul valurilor și tangajul.

Acest lucru devine deosebit de important în traversările către Antarctica, inclusiv în celebrul Pasaj Drake, zona dintre extremitatea Americii de Sud și Peninsula Antarctică, cunoscută pentru condițiile sale maritime uneori dificile.

Nava dispune și de sisteme speciale de stabilizare, inclusiv stabilizatoare de tip Zero Speed, care contribuie la confortul pasagerilor inclusiv la viteze foarte reduse.

Ocean Albatros oferă servicii premium la bord, restaurante și zone de dining, spații panoramice de observație, spa, saună, sală de fitness, jacuzzi exterioare și mai multe punți de unde pot fi urmărite peisajele și fauna.

O particularitate importantă a produsului Polar Latitudes este că nu există cabine interioare fără fereastră. Călătoria este construită în jurul contactului permanent cu peisajul polar.

„Am analizat mai mulți operatori înainte de a lua această decizie. Pentru noi nu era suficient ca o companie să ajungă în Antarctica. Ne-am dorit un operator premium, cu nave mici și moderne, cu servicii bune, cu specialiști adevărați la bord și, mai ales, cu o filosofie în care expediția și timpul petrecut explorând sunt prioritare. Polar Latitudes este, din punctul nostru de vedere, peste mulți dintre operatorii care activează în acest segment și tocmai de aceea acest parteneriat este atât de important pentru NOZOMI”, declară Răzvan Pascu.

6.Cât costă o croazieră de expediție polară?

Pentru sezonul 2027, tarifele Polar Latitudes Expeditions variază semnificativ în funcție de destinație, durată, navă și categoria de cabină.

Ca ordin de mărime, o expediție de 8 zile în Svalbard poate porni de la aproximativ 5.600 USD/persoană pentru cabinele cu fereastră, o croazieră în Groenlanda de la aproximativ 7.300 USD/persoană, iar o expediție de 11–12 zile în Antarctica de la aproximativ 10.000–13.000 USD/persoană.

Itinerarele complexe care combină Antarctica, Georgia de Sud și Insulele Falkland pot depăși 20.000 USD/persoană.

La acestea se adaugă cazările înainte și după expediție și biletele de avion internaționale, însă pe navă sunt incluse mesele și excursiile zilnice prevăzute în program.

O particularitate la Polar Latitudes este că nu există cabine interioare, fără fereastră.

Tarifele sunt dinamice și diferă în funcție de plecare și disponibilitate. NOZOMI poate rezerva pentru turiștii români atât plecări individuale din întregul portofoliu Polar Latitudes Expeditions, cât și programe proprii de grup.

Pentru sezonul 2027 sunt disponibile atât expediții mai scurte în Svalbard și Groenlanda, cât și programe arctice complexe de 12–18 zile, în timp ce expedițiile antarctice pot ajunge la peste trei săptămâni atunci când includ Georgia de Sud, Falkland și Cercul Polar Antarctic.

7.Rezervările Polar Latitudes se pot face acum direct prin NOZOMI

Începând din această perioadă, turiștii români interesați de croazierele Polar Latitudes Expeditions pot face rezervările direct prin NOZOMI Travel Society.

Pe lângă rezervarea croazierei, echipa NOZOMI poate oferi consultanță pentru alegerea destinației, perioadei, navei și categoriei de cabină, precum și servicii pentru construirea întregii călătorii.

Acestea pot include biletele de avion internaționale, cazările înainte și după expediție, transferurile, extensii de călătorie, asigurări și asistență în limba română.

NOZOMI va dezvolta în paralel și propriile grupuri în colaborare cu Polar Latitudes, începând cu Groenlanda în iunie 2027, iar Antarctica va reprezenta unul dintre proiectele majore dezvoltate în cadrul noului parteneriat.

„Cred că în următorii ani vom vedea tot mai mulți români care vor ajunge în Antarctica, Groenlanda și Arctica. Sunt destinații care până acum păreau foarte îndepărtate sau foarte complicat de organizat. Tocmai acesta este rolul nostru: să facem aceste călătorii accesibile din punct de vedere logistic, fără să le transformăm în produse de masă și fără să pierdem ceea ce le face extraordinare”, concluzionează Răzvan Pascu.

8.Despre NOZOMI Travel Society



NOZOMI Travel Society este un tour-operator român specializat în vacanțe premium, circuite de grup, croaziere, călătorii exotice și experiențe personalizate.

Compania dezvoltă produse proprii și parteneriate directe cu hoteluri, companii de croazieră și furnizori internaționali, oferind turiștilor români acces la programe atent selecționate, servicii premium și asistență specializată.

9.Despre Polar Latitudes Expeditions



Polar Latitudes Expeditions este un operator internațional specializat în croaziere de expediție în Antarctica, Arctica și Atlanticul de Nord.

Actuala companie reunește experiența Polar Latitudes și Albatros Expeditions, doi operatori cu peste patru decenii de experiență cumulată în explorarea regiunilor polare.

Polar Latitudes a fost desemnat Best Expedition Cruise Operator 2024 de Expedition Cruise Network, iar compania declară un NPS de 91%.

Flota sa este formată din nave de expediție de dimensiuni reduse, între 80 și 178 de pasageri, concepute pentru a oferi acces în unele dintre cele mai izolate regiuni ale lumii și pentru a maximiza timpul petrecut de turiști în explorare.

Portofoliul cuprinde expediții în Antarctica, Georgia de Sud, Insulele Falkland, Groenlanda, Svalbard, Islanda, Jan Mayen și alte regiuni ale Arcticii și Atlanticului de Nord.