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Conferința Științifică de Toamnă, la Târgoviște

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Stefan
Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, a anunțat participarea la Conferința Științifică de Toamnă ținută la Târgoviște.

"Am participat la Conferința Științifică de Toamnă, un eveniment academic de prestigiu, cu participare internațională, care a reunit, în județul Dâmbovița, specialiști, cercetători și oameni dedicați educației și dezvoltării cunoașterii", a anunțat Corneliu Ștefan.

"Tema ediției din acest an a adus în discuție modul în care inteligența artificială schimbă deja felul în care învățăm, cercetăm și lucrăm. În același timp, este esențial ca tinerii să folosească noile tehnologii responsabil și să aibă capacitatea de a decide când, cum și în ce scop sunt necesare.

Pentru Consiliul Județean Dâmbovița, parteneriatul cu mediul academic și cu cel de cercetare reprezintă o direcție importantă, pentru că dezvoltarea comunității are nevoie de oameni bine pregătiți și de idei care să se transforme în rezultate", a anunțat Corneliu Ștefan.

Vezi și: Corneliu Ștefan: Ordin de începere a Centurii Orașelor Pucioasa și Fieni

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