Vlad Enăchescu se alătura echipei de însoțitori de grup NOZOMI Travel

Vlad Enăchescu se alatură echipei de tour leaderi NOZOMI Travel Society și va însoți selectiv, începând din 2027, o serie de călătorii organizate de tour operatorul românesc fondat de Răzvan Pascu.

Prima experienta alaturi de turistii NOZOMI va avea loc in primavara anului viitor, in Japonia, in perioada Sakura, unul dintre cele mai spectaculoase momente ale anului pentru a descoperi aceasta destinatie.

Cu o cariera de peste trei decenii in televiziune, sport si management, Vlad Enăchescu este una dintre vocile cunoscute ale jurnalismului sportiv din Romania. A lucrat timp de peste un deceniu in Televiziunea Romana, apoi a ocupat pozitii de conducere la Telesport, Dolce Sport si Telekom Sport. Ulterior a facut parte din managementul CSM Bucuresti, iar in prezent conduce Eventim Romania.

Colaborarea cu NOZOMI nu reprezinta o schimbare de cariera, ci extinderea unei experiente profesionale construite in jurul oamenilor, comunicarii, sportului si evenimentelor. Vlad Enăchescu isi va continua activitatea profesionala si va insoti doar anumite plecari NOZOMI, alese impreuna cu echipa companiei.

In circuitele NOZOMI, rolul tour leaderului este diferit de cel al ghidului local. Grupurile sunt insotite pe parcursul calatoriei de un reprezentant NOZOMI, in timp ce vizitele si experientele din fiecare destinatie sunt realizate impreuna cu ghizi locali specializati.

„Ani de zile am fost pentru foarte multi oameni o voce care le-a tinut companie de partea cealalta a ecranului, in seri cu meciuri, emotii si povesti extraordinare. Ideea de a ne intalni acum si intr-un alt context, de a calatori impreuna, de a avea timp pentru conversatii si de a descoperi locuri extraordinare mi-a placut foarte mult. Iar pentru prima calatorie, Japonia in perioada ciresilor infloriti mi se pare greu de egalat. Abia astept sa ii cunosc pe turistii NOZOMI si altfel decat prin intermediul unui ecran”, spune Vlad Enăchescu.

Colaborarea dintre Vlad Enăchescu si NOZOMI Travel are insa si o componenta care porneste firesc din experienta sa de peste 30 de ani in sport.

Conceptul NOZOMI Sport, o viitoare colecție de călătorii

NOZOMI si Vlad Enăchescu lucreaza in prezent la conceptul NOZOMI Sport, o viitoare colectie de calatorii construite in jurul unor mari competitii si evenimente sportive internationale. Proiectul se afla in etapa de dezvoltare, iar primele experiente vor fi anuntate separat, dupa definitivarea programelor.

„Imi doresc ca oamenii care calatoresc cu NOZOMI sa intalneasca nu doar destinatii extraordinare, ci si oameni cu care merita sa petreci doua saptamani din viata. Vlad este genul acesta de om. Are in spate zeci de ani de televiziune, sport, management, deplasari internationale si evenimente, dar, dincolo de CV, este un foarte bun comunicator si un om caruia ii plac oamenii. De aici a pornit discutia noastra. Initial am vorbit despre ideea NOZOMI Sport, apoi ne-am dat seama ca nu exista niciun motiv pentru care Vlad sa insoteasca doar calatorii sportive. Prima experienta va fi Japonia, in perioada Sakura, iar de acolo vedem unde ne mai poarta lumea”, spune Răzvan Pascu, fondatorul NOZOMI Travel Society.

Prin aceasta colaborare, NOZOMI Travel Society continua dezvoltarea unei echipe de tour leaderi cu experiente profesionale si personale diferite, care pot aduce calatoriilor nu doar coordonare si suport, ci si conversatie, povesti, perspective si relatii care continua uneori mult dupa intoarcerea acasa.

Detaliile despre circuitul din Japonia si despre viitoarele calatorii insotite de Vlad Enăchescu vor fi disponibile pe www.nozomi.travel.

Despre NOZOMI Travel Society

NOZOMI Travel Society este un tour operator roman fondat de Răzvan Pascu, care dezvolta calatorii de grup premium, sejururi exotice si experiente internationale atent construite. Compania pune accent pe programe cu servicii atent selectate, experiente locale si insotirea grupurilor de catre tour leaderi NOZOMI, alaturi de ghizi locali specializati in fiecare destinatie. NOZOMI Travel Society opereaza sub licenta de turism tour-operator nr. 3446 si are sediul in Bucuresti, un capital social de 525.000 RON si o scrisoare de garantie bancara in valoare de 300.000 EUR, emisa de Banca Transilvania si garantata cu cash colateral.