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Robert Cazanciuc: Sistemul de ride-sharing poate suporta o modificare

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Cazanciuc
Robert Cazanciuc: Proiectul de modificare a cadrului legal intenționează să elimine contractul de comodat dintre șoferi și firma proprietară a autoturismului

"Sistemul de ride-sharing din România poate cunoaște o modificare esențială printr-o inițiativă legislativă dezbătută, în Comisia de transporturi din Senat, pe care o conduc", a declarat senatorul Robert Cazanciuc.

"Proiectul de modificare a cadrului legal intenționează să elimine contractul de comodat dintre șoferi și firma proprietară a autoturismului, tocmai pentru a proteja șoferii cinstiți, utilizatorii și, nu în ultimul rând, statul de evaziunea fiscală.

Inițiativa vine în urma unor vulnerabilități existente de prea mult timp care afectează atât capacitatea autoritatilor de a verifica legalitatea activității în sistemul ride-sharing, cât și concurența loiala dintre operatorii economici din domeniul transportului de persoane.

A fost o dezbatere cu multi invitați care au depus amendamente pro sau contra acestei initiative legislative. Dialogul a scos în evidență și alte aspecte care nu au fost avute în vedere de inițiatori, dar care pot aduce coerență și echitate pe o piața extrem de dinamică.

Avem 2 săptămâni pentru a examina toate amendamentele și a decide forma adecvată pentru a avea efectul scontat", a  precizat Robert Cazanciuc.

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