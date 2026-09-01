IRI Travel: Eurovision 2027 transformă Burgas într-o nouă atracție pentru turiștii români

După desemnarea orașului Burgas drept gazdă a Eurovision Song Contest 2027, competiție care va avea loc în perioada 11-15 mai 2027, IRI Travel pregătește pachete speciale dedicate fanilor muzicii, grupurilor...

După desemnarea orașului Burgas drept gazdă a Eurovision Song Contest 2027, competiție care va avea loc în perioada 11-15 mai 2027, IRI Travel pregătește pachete speciale dedicate fanilor muzicii, grupurilor organizate și turiștilor individuali interesați să participe la cel mai important eveniment muzical european.

IRI Travel a anunțat în acest weekend la Nisipurile de Aur că anul 2027 vine cu o noutate, respectiv o a treia vacanță de primăvară în Bulgaria, după cea de Rusalii și Paști, pentru că Eurovision se organizează la Burgas, pe litoralul Bulgariei, unde au fost deja lansate oferte pentru românii care vor să participe la eveniment, în mai 2027.

Eurovision Song Contest 2027, competiție care va avea loc în perioada 11-15 mai 2027, astfel că IRI Travel pregătește pachete speciale dedicate fanilor muzicii, grupurilor organizate și turiștilor individuali interesați să participe la cel mai important eveniment muzical european.

„Eurovision 2027 reprezintă o oportunitate extraordinară pentru dezvoltarea turismului regional. Burgas va deveni pentru câteva zile centrul atenției europene, iar turiștii români vor avea șansa de a participa la un eveniment unic, aflat la doar câteva ore de casă. Estimăm că Eurovision va deveni, alături de Paște și de minivacanța de 1 Mai, unul dintre cele mai importante motive pentru care românii vor alege litoralul bulgăresc în extrasezon”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Lucian Bădârcea Foto: Crișan Andreescu

„În ceea ce privește Eurovision 2027 de la Burgas, putem spune că IRI Travel a fost primul touroperator din România care a urmărit îndeaproape acest proiect încă din seara marii finale Eurovision 2026. Am monitorizat permanent întregul proces de desemnare a orașului gazdă și am analizat impactul pe care acest eveniment îl poate avea asupra turismului din regiunea Mării Negre. Din momentul în care Burgas a intrat pe lista favoritelor, am început să purtăm discuții cu hotelieri și parteneri locali și să pregătim scenarii logistice pentru turiștii români interesați să participe la concurs.

Estimăm că interesul va fi foarte ridicat, având în vedere proximitatea față de România și faptul că este pentru prima dată când Bulgaria găzduiește un eveniment de o asemenea amploare. Ne dorim să oferim nu doar cazare și transport, ci o experiență completă Eurovision, iar datorită relațiilor excelente pe care le avem de peste 20 de ani cu industria hotelieră din Bulgaria, suntem convinși că vom putea pune la dispoziția turiștilor români unele dintre cele mai atractive pachete pentru Eurovision 2027”, adaugă Lucian Bădîrcea.

IRI Travel pregătește pentru perioada Eurovision-ului programe speciale cu transport organizat, inclusiv curse cu autocarul din principalele orașe ale României, dar și pachete pentru turiștii care aleg transportul individual. Imediat ce organizatorii vor comunica toate detaliile oficiale privind biletele, locațiile și capacitățile de cazare, IRI Travel va lansa pe piață oferte complete care vor include hoteluri din Burgas, Sunny Beach, Pomorie, Nessebar și din întreaga regiune a litoralului sudic bulgăresc.