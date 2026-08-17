Embolia pulmonară îți pune viața în pericol în doar câteva minute: Semnele pe care să nu le ignori, după o operație sau un drum lung cu mașina sau avionul

Pasageri avion/ foto ilustrativ pexels

Un picior umflat, roșu și dureros poate părea o problemă minoră, mai ales după o operație sau o perioadă de imobilizare. În realitate, poate ascunde un cheag de sânge care ajunge la plămâni și provoacă o embolie pulmonară, o urgență medicală care poate pune viața în pericol în doar câteva minute.

Asistentul medical Relu Chiriac, cu peste 30 de ani de experiență în urgențele prespitalicești, explică ce semne nu trebuie ignorate și când trebuie sunat imediat la 112.

”EMBOLIA PULMONARĂ: De la picioare umflate la lipsă bruscă de aer! Pericolul tăcut care pleacă din vene.

În anii de urgențe, am întâlnit și cazuri de embolie pulmonară, una dintre cele mai dramatice și înșelătoare urgențe prespitalicești. Îmi aduc aminte de un caz din teren: o doamnă care trecuse printr-o intervenție chirurgicală la un picior și care, după două săptămâni de repaus la pat, a început să aibă un picior mai umflat, roșu și dureros. A considerat că e ceva normal după operație. Însă, când s-a ridicat din pat, a simțit dintr-o dată o lipsă severă de aer, o înțepătură intensă în piept la fiecare respirație și o stare de amețeală puternică. Familia a sunat imediat la 112. Echipajul nostru a recunoscut rapid tabloul de embolie pulmonară, i-a administrat oxigen și tratamentul de urgență, transportând-o la spital în timp util pentru tromboliză. Acea reacție rapidă i-a salvat viața!

Astăzi, vreau să discutăm despre cum se formează un cheag de sânge la picioare și cum poate ajunge acesta să blocheze plămânii!

Ce se întâmplă în organism? (Drumul cheagului de sânge)

Cum ajunge o problemă de la nivelul picioarelor să blocheze respirația?

Tromboflebita profundă: În perioadele de imobilizare (după operații, călătorii lungi cu mașina ori avionul sau la persoane cu varice severe), sângele stagnează în venele profunde ale picioarelor și se poate închega, formând un tromb.

Migrarea cheagului: Când pacientul se mișcă brusc, cheagul se poate desprinde de pe peretele venei, călătorește prin sistemul circulator, trece prin inimă și ajunge în arterele pulmonare.

Consecința? Cheagul blochează vascularizația unei porțiuni din plămân. Oxigenul nu mai ajunge în sânge, inima devine suprasolicitată de presiune, iar pacientul simte o lipsă bruscă de aer.

Ce trebuie să faci (Protocolul de Atenție Sporită)

Dacă tu sau cineva drag are un picior umflat, dureros sau trece printr-o perioadă de repaus, acționează cu maximă prudență:

Fii atent la semnele de la picior. Dacă un singur picior se umflă brusc, se înroșește, este cald și te doare la mers sau la atingerea gambei, solicită o evaluare medicală (ecografie Doppler venoasă).

Mișcă-ți picioarele în călătoriile lungi. Dacă mergi ore în șir cu mașina sau avionul, hidratează-te bine și fă pauze la fiecare 2 ore pentru a merge pe jos.

Respectă indicațiile de anticoagulare. După intervenții chirurgicale sau fracturi, injecțiile sau pastilele de subțiere a sângelui prescrise de medic sunt VITALE.

Sună IMEDIAT la 112 dacă apare lipsa bruscă de aer. O senzație bruscă de sufocare, însoțită de durere în piept, tuse (uneori cu firicele de sânge) și transpirații reci reprezintă o urgență majoră!



GREȘELI critice de evitat:

NU masa un picior umflat și dureros! Masajul intensiv poate desprinde cheagul de pe peretele venei, trimitându-l direct spre plămâni.

Masajul intensiv poate desprinde cheagul de pe peretele venei, trimitându-l direct spre plămâni. NU ignora tratamentul anticoagulant post-operator! Întreruperea prematură a pastilelor sau injecțiilor pentru subțierea sângelui crește masiv riscul de tromboză.

Întreruperea prematură a pastilelor sau injecțiilor pentru subțierea sângelui crește masiv riscul de tromboză. NU pune lipsa bruscă de aer doar pe seama atacului de panică sau a oboselii. În orice situație de sufocare apărută din senin, inima și plămânii trebuie evaluați de urgență!

Sfatul meu:

În cei peste 30 de ani de urgențe prespitalicești, am învățat că embolia pulmonară este o afecțiune care poate fi adesea prevenită. Sănătatea venelor noastre depinde de mișcare, hidratare și atenție la recomandările medicale de după intervenții. Nu ignorați un picior care vă doare sau se umflă neobișnuit! O simplă verificare medicală făcută la timp vă poate feri de o mare urgență respiratorie.

Ştiați că peste 80% dintre emboliile pulmonare au ca sursă un cheag de sânge format inițial în venele profunde ale picioarelor?

Mulți oameni nu știu că o problemă la picioare poate afecta brusc respirația” a scris Relu Chiriac, asistent medical în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani, pe Facebook.

În 2023, Relu Chiriac a ajuns în atenția publică după ce a coordonat, prin apel video, nașterea unei fetițe într-o localitate izolată, în contextul unei alerte de Cod Roșu de ninsoare și viscol. În urma ajutorului video primit, femeia a născut o fetiţă sănătoasă.