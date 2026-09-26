Atenţionare de călătorie în Italia. Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Catania-Fontanarossa, suspendat după reactivarea vulcanului Etna

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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de călătorie pentru Italia, după ce traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Catania - Fontanarossa a fost suspendat din cauza reactivării Vulcanului Etna.

"Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, destinaţia Sicilia, Catania, asupra reactivării vulcanului Etna, ceea ce a condus la suspendarea traficului aerian pe Aeroportul Internaţional Catania - Fontanarossa, până duminică, 27 septembrie 2026, orele 12:00", se arată într-un comunicat emis, sâmbătă, de minister.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze înainte de începerea călătoriei în legătură cu situaţia existentă şi să respecte cu stricteţe recomandările autorităţilor locale, să evite deplasările/excursiile în zona vulcanului şi să monitorizeze actualizările publicate de Departamentul Protecţiei Civile italiene, regiunea Sicilia, pe pagina de Internet: https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=74.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Catania, Tel: +39 095 537 909, +39 095 536 139, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108. 1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: http://roma.mae.ro/, https://catania.mae.ro/, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://apps.apple.com/ro/app/călătoreşte-informat/id6452016795 , respectiv https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie", se arată în comunicatul MAE.

Vulcanul Etna, erupții continue

Vulcanul Etna a erupt din nou, determinând Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie să ridice nivelul de alertă la codul roșu, în timp ce coloana de cenușă a atins o înălțime de patru kilometri. Activitatea vulcanică a coincis cu un front de vreme severă în regiunea siciliană, perturbând semnificativ traficul aerian către și dinspre Catania.

Etna blochează frecvent activitatea aeroporturilor din regiune, un incident similar fiind înregistrat chiar în cursul zilei de joi. De altfel, întreaga perioadă de vară a fost marcată de erupții succesive declanșate pe 7 august, care au dat peste cap planurile turiștilor prin anularea în masă sau redirecționarea curselor aeriene din întreaga Sicilie.