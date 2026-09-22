Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 22 septembrie: Sfântul Teodosie

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În data de 22 septembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Teodosie de la Brazi.

Născut în ținutul Vrancei, în prima parte a secolului al XVII-lea, Sfântul Teodosie de la Braz a ales calea monahală încă din tinerețe. Calitățile sale intelectuale deosebite l-au recomandat pentru funcția de secretar al cancelariei de la Mănăstirea Bogdana, așezământ pe care mai târziu, din postura de egumen, l-a reconstruit din temelii. Parcursul său ecleziastic a continuat cu hirotonirea ca episcop de Rădăuți în anul 1670, urmată de numirea la scaunul episcopal din Roman, un an mai târziu.

În contextul plecării Mitropolitului Dosoftei în Polonia, conducătorul de atunci al Moldovei, domnitorul Dumitrașcu Cantacuzino - un apropiat al Imperiului Otoman - a solicitat alegerea unui nou mitropolit. Astfel, ierarhii moldoveni l-au desemnat pe Teodosie ca Mitropolit al Moldovei. Acest lucru a durat doar un an, din cauza curajului său de a-i cere domnitorului să oprească asuprirea și abuzurile turcilor asupra poporului, scrie crestinortodox.ro.

Răzbunarea domnitorului Dumitrașcu Cantacuzino nu s-a lăsat așteptată

După revenirea în țară a Mitropolitului Dosoftei, Teodosie s-a retras în zona Focșaniului, unde s-a dedicat refacerii Mănăstirii Brazi. Pentru a organiza viața monahală de aici, a adus ca egumen pe duhovnicul Zaharia de la Muntele Athos, un fin cunoscător al rânduielilor călugărești.

Răzbunarea fostului domnitor nu s-a lăsat așteptată: în anul 1688, Teodosie a fost răpit din Focșani de către oamenii credincioși lui Dumitrașcu Cantacuzino, fiind dus cu forța în Țara Românească, unde a îndurat chinuri cumplite timp de zece săptămâni.

Sfârșitul său pământesc a venit în toamna anului 1694, în timpul unei invazii a tătarilor la schitul Brazi. Aceștia i-au pretins mitropolitului să le pună la dispoziție avutul si obiectele de pret. Refuzul ferm al Sfântului Teodosie de a ceda bunurile sfinte a atras mânia cotropitorilor, care i-au tăiat capul.

Minunea descoperirii sfintelor moaște

Trecerea timpului a scos la iveală sfințenia ierarhului printr-o minune consemnată chiar de Sfântul Antipa de la Calapodești (1816-1882), care fusese frate la Mănăstirea Brazi. Acesta a povestit că, înainte de a deveni stareț la Brazi, arhimandritul Dimitrie ducea o viață aspră de sihastru în pădure. Acolo a dat peste un vas plin cu monede de aur, însoțit de un bilet testamentar lăsat de Mitropolitul Teodosie (numit eronat Dositei în primele însemnări din cauza confuziei dintre cei doi ierarhi contemporani).

În acel text, ierarhul își anticipase sfârșitul martiric și lăsa o îndatorire clară celui care va găsi comoara: să folosească banii pentru a ridica o mănăstire și trei schituri. Tot acolo scria că "la terminarea de zidit a celui din urmă, al treilea schit, va afla și moaștele mele".

Într-o însemnare datată la 20 februarie 1842, starețul Dimitrie confirmă împlinirea acestei proorocii. În timp ce săpa propriul mormânt în curtea celui de-al treilea schit finalizat, a dat peste sicriul Sfântului Teodosie. Trupul era intact, emana un parfum deosebit, iar capul era așezat alături, pe o cărămidă, cu fața în jos.

La data de 6 mai 1842, sfintele moaște au fost mutate într-un mormânt nou în paraclisul subteran de la Brazi. Ulterior, capul sfântului a fost scos pentru a fi expus spre închinare. În anul 1959, când a fost desființat așezământul, moaștele au fost reînhumate pentru a fi protejate. După redeschiderea mănăstirii, în timpul lucrărilor de restaurare din 20 martie 2000, maica Iustina a redescoperit osemintele sfinte.

Trecerea sa oficială în rândul sfinților a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al BOR în ședința din 4-5 martie 2003, iar proclamarea solemnă a canonizării a avut loc pe 5 octorimbrie 2003, chiar la Mănăstirea Brazi din Vrancea.

Ce sfinți mai sunt pomeniți astăzi

Pe lângă Mitropolitul Teodosie, în 22 septembrie sunt pomeniți și: Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Sfântul Mucenic Foca Grădinarul, Sfinții Mucenici Isaac și Martin, Cuviosul Cosma Zografitul, împreună cu cei 36 de părinți monahi de la Mănăstirea Zografu. Lista sfinților acestei zile este completată de Sfântul Cuvios Macarie de la Jabin.



