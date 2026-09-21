Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 21 septembrie: Sfântul Proroc Iona și Sfântul Apostol Codrat

Credincioșii ortodocși îi sărbătoresc luni, 21 septembrie, pe Sfântul Proroc Iona, fiul lui Amatie, și pe Sfântul Apostol Codrat, alături de mai mulți sfinți pomeniți în această zi.

Sfântul Proroc Iona, pomenit pe 21 septembrie

Sfântul Proroc Iona este una dintre figurile cunoscute ale Vechiului Testament. Acesta era fiul lui Amatie, iar mama sa, rămasă văduvă, locuia în Sarepta Sidonului. Este cunoscută din relatarea despre prorocul Ilie, pe care l-a primit în casa sa în timpul unei perioade de foamete. Atunci, făina din vas și untdelemnul din urcior nu s-au împuținat atât timp cât prorocul Ilie a rămas în casa ei., scrie crestinortodox.ro.

Iona, care era încă un copil, s-a îmbolnăvit și a murit. Prorocul Ilie s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil, iar acesta a revenit la viață.

Sfântul Iona este cunoscut mai ales prin misiunea primită de la Dumnezeu de a merge în cetatea Ninive și de a-i îndemna pe locuitori la pocăință. Relatarea despre Iona și „peștele cel mare” este una dintre cele mai cunoscute istorii biblice.

Sfântul Apostol Codrat, pomenit în aceeași zi

Tot pe 21 septembrie este pomenit Sfântul Apostol Codrat, unul dintre cei Șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului. Acesta a trăit în secolul al II-lea și a vestit Evanghelia în Atena și Magnesia. Prrin predica sa a combătut practicile păgâne și cultul idolilor.

Pentru credința sa creștină, Codrat a fost persecutat, bătut cu pietre și aruncat în temniță. Acolo a fost supus foametei, iar în cele din urmă și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Sfântul Codrat a trecut la cele veșnice în timpul împăratului Hadrian, care a domnit între anii 117 și 138.

Ce alți sfinți sunt pomeniți pe 21 septembrie

În această zi, Calendarul Ortodox îi mai pomenește pe:

Sfântul Cuvios Iona Savaitul

Sfântul Mucenic Eusebie

Sfinții Mucenici Eusebie, Nestavu și Zinon

Sfinții Meletie și Isachie, episcopii Ciprului

Sfântul Mucenic Prisc și cei șase mucenici, paznicii împăratului Maximian