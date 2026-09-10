MAE, atenționare de călătorie pentru românii din Italia și Muntenegru

MAE/ Sursa foto: Agerpres

MAE atenționează românii care călătoresc în Muntenegru și Italia. Începând cu 14 septembrie, șoferii care tranzitează Muntenegru se pot confrunta cu timpi de așteptare semnificativ mai mari la frontiera cu Croația, pe fondul unor proteste ale transportatorilor rutieri. În Italia, grevele naționale din 11 și 13 septembrie pot provoca întârzieri și anulări ale curselor aeriene.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că vineri, 11 septembrie, precum și duminică, 13 septembrie, între orele 00:00 - 23:59, vor fi organizate greve la nivel național care vor perturba traficul aerian.

Italia: Grevă la nivel național în sectorul traficului aerian

În acest context, va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935;

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444;

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171;

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134;

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688;

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299;

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet:https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), care oferă informații și sfaturi de călătorie.

MAE a informat și românii care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în/dinspre Muntenegru asupra creșterii semnificative a timpilor de așteptare, începând cu data de 14 septembrie 2026, la punctele de trecere a frontierei (PTF) spre/dinspre Republica Croația (spațiul Schengen): Debeli Brijeg (Karasovići) și Vitaljina (Kobila), pe fondul protestelor regionale coordonate anunțate de către transportatorii rutieri din Bosnia și Herțegovina, Republica Serbia, Muntenegru și Republica Macedonia de Nord.

Recomandările MAE pentru românii din Muntenegru

să evite, pe cât posibil, PTF Debeli Brijeg (Karasovići) și Vitaljina (Kobila) în perioadele de trafic intens;

să își reprogrameze, dacă este posibil, deplasările care presupun tranzitarea acestor PTF;

să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine și să nu părăsească vehiculul în zonele în care acest lucru este interzis sau poate afecta desfășurarea traficului;

să se informeze constant cu privire la situația traficului și la timpii de așteptare la PTF, înainte de deplasare și pe durata tranzitului și să își planifice corespunzător călătoria.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Podgorica: +382 20 618 040, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +382 69380349.

Precizările MAE vin la o zi de la avertizarea privind protestele din Serbia. Și românii din această țară au fost informați cu privire la viitoarele manifestații.

Oficialii au emis o atenționare de călătorie și pentru românii din Țările de Jos, pe fondul grevei generale organizate pe 9 septembrie. O grevă a controlorilor de trafic aerian a avut loc și în Norvegia, la finalul lunii august, în urma căreia românii au fost atenționați de MAE.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet https://podgorica.mae.ro și www.mae.ro şi reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.