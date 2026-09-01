IRI Travel își consolidează parteneriatul cu lanțul hotelier Prestige din Nisipurile de Aur. Tendințele pentru 2027

Foto: Crișan Andreescu

IRI Travel, unul dintre cei mai importanți touroperatori din România și lider pe segmentul vacanțelor în Bulgaria, și-a anunțat tendințele turistice ale anului viitor, după sezonul din acest an.

IRI Travel, unul dintre cei mai importanți touroperatori din România, a reunit în acest weekend, reprezentanții mai multor agenții de turism, alături de prersa de specialitate la conferința anuală de final de sezon organizată la lanțului hotelier Prestige de la Nisipurile de Aur, în Bulgaria, eveniment care a adus în dezbatere provocările ale turismului din ultima perioadă.

În cadrul dezbaterii s-a scos în evidență interesul constant al românilor pentru vacanțele organizate prin agențiile de turism și pentru destinațiile care oferă cel mai bun raport calitate-preț.

Prestige Hotels își consolidează poziția pe piața românească

Parteneriatul dintre IRI Travel și Prestige Hotels reprezintă unul dintre cele mai solide exemple de colaborare dintre un touroperator român și un grup hotelier din Bulgaria.

Anul 2026 marchează o etapă importantă în dezvoltarea Prestige Hotels, prin inaugurarea celui de-al treilea hotel al grupului, Prestige Grand Hotel & Aquapark, investiție care transformă Prestige într-un veritabil lanț hotelier în stațiunea Nisipurile de Aur. Complexul depășește în prezent 550 de camere și apartamente și continuă să investească în facilități pentru familii, servicii All Inclusive premium, centre SPA, aquapark-uri și programe de divertisment.

Potrivit Angelei Chirică, managerul român al lanțului hotelier, turiștii români reprezintă aproximativ 80% din totalul oaspeților, confirmând statutul României drept cea mai importantă piață externă pentru Prestige Hotels. De asemenea, numărul turiștilor români care au ales Prestige Hotels a crescut cu 10% față de anul precedent, iar gradul de ocupare a fost în vârful de sezon de 100%.

Cristina și Lucian Bădîrcea

„Prestige Hotels reprezintă unul dintre cele mai bune exemple de investiții inteligente și dezvoltare sustenabilă în turism. Turiștii români apreciază calitatea serviciilor, facilitățile moderne și atmosfera prietenoasă, iar rezultatele se văd în gradul ridicat de ocupare și în fidelitatea clienților”, afirmă Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

TripExpert by IRI Travel – o nouă etapă în colaborarea cu agențiile de turism și cu mass-media

În cadrul reuniunii de la Prestige, Lucian Bădârcea a subliniat că în acest moment se dezvoltă: ”Unul dintre cele mai importante proiecte, care prevede consolidarea comunității construite în jurul IRI Travel. Pentru prima dată în industria turismului din România, încercăm să realizăm o adevărată simbioză între două categorii de parteneri esențiali pentru succesul nostru: agențiile de turism și reprezentanții mass-media. De-a lungul anilor, am colaborat excelent atât cu cele peste 1.500 de agenții partenere din întreaga țară, cât și cu jurnaliștii specializați în turism, economie și lifestyle. Am constatat însă că există un potențial uriaș atunci când aceste două comunități interacționează direct, schimbă idei, împărtășesc experiențe și contribuie împreună la promovarea destinațiilor turistice și la educarea pieței”.

Reuniunea cu agenții de turism și presa de la Prestige

Evenimentul organizat la Prestige Hotels reprezintă exact această filosofie. Nu este doar un simplu infotrip și nici doar o întâlnire cu presa, ci face parte din conceptul mai amplu TripExpert by IRI Travel, un proiect care a depășit deja cu succes al doilea sezon și care a devenit una dintre cele mai importante platforme de networking și promovare din turismul românesc.

Ne dorim ca, în anii următori, aceste întâlniri să devină o tradiție și să reunească tot mai mulți agenți de turism, hotelieri, manageri de destinații, influenceri și jurnaliști. Credem că dezvoltarea industriei turistice depinde de dialog, colaborare și încredere reciprocă. Cu cât comunicăm mai bine între noi, cu atât vom putea oferi turiștilor informații mai corecte, servicii mai bune și experiențe mai valoroase.

Inițiativa vine după succesul ediției TripExpert 2026 de pe litoralul bulgăresc, care a reunit peste 500 de agenți de turism, hotelieri și jurnaliști, confirmând nevoia unei comunități profesionale active pe tot parcursul anului.

Agențiile de turism rămân principalul partener al unui touroperator

IRI Travel subliniază că succesul unei companii de turism se bazează pe relațiile solide cu partenerii săi din întreaga țară. Pentru IRI Travel, relația cu agențiile de turism partenere depășește cu mult cadrul unei colaborări comerciale obișnuite. Noi nu privim agențiile doar ca distribuitori ai produselor noastre turistice, ci ca pe adevărați ambasadori ai brandului IRI Travel în toate regiunile României.

În fiecare zi, mii de turiști intră în contact cu consultanții din agențiile partenere. Ei sunt cei care recomandă destinații, explică diferențele dintre hoteluri, oferă soluții personalizate și, în cele din urmă, contribuie decisiv la alegerea vacanței. Din acest motiv, considerăm că succesul nostru este în primul rând succesul partenerilor noștri.

Compania colaborează în prezent cu peste 1.500 de agenții de turism din toate regiunile României și consideră că dezvoltarea pieței turistice este imposibilă fără profesionalismul și experiența acestora.

„Un touroperator nu poate construi performanță pe termen lung fără parteneri puternici. Agențiile de turism reprezintă cea mai importantă resursă de dezvoltare pentru întreaga industrie. Profesionalismul, experiența și capacitatea lor de adaptare au contribuit decisiv la traversarea cu succes a unor perioade dificile, de la criza financiară la pandemie și până la provocările economice actuale. Clubul TripExpert este și o formă de recunoaștere a contribuției lor la succesul IRI Travel”, declară Lucian Bădîrcea.

IRI Travel - bilanț al sezonului estival 2026

Sezonul estival 2026 a confirmat maturizarea pieței turistice românești și orientarea tot mai clară a turiștilor către vacanțe planificate din timp, servicii de calitate și destinații care oferă siguranță și un raport excelent calitate-preț. Pentru IRI Travel, anul 2026 a fost unul bun, marcat de consolidarea parteneriatelor cu agențiile de turism și hotelierii, precum și de creșterea interesului pentru produsele premium și all inclusive.

Bulgaria a fost una dintre marile câștigătoare ale sezonului, înregistrând creșteri ale rezervărilor de aproximativ 10-12%, pe fondul orientării turiștilor către destinații apropiate, accesibile și stabile. Stațiuni precum Albena, Nisipurile de Aur și Sunny Beach și-au menținut pozițiile de lider în preferințele românilor.

Prețurile umbrelei și a unui șezlong pe plaje

Un fenomen important observat în 2026 a fost creșterea cererii pentru hotelurile de 4 și 5 stele și pentru serviciile all inclusive. Turiștii au fost mai atenți la confort, experiențe și facilități pentru familie, alegând tot mai frecvent vacanțe premium de proximitate. Rezervările pentru segmentul premium au crescut cu peste 30%, iar Bulgaria și-a consolidat poziția de lider regional pe acest segment.

Totodată, sezonul a demonstrat încă o dată importanța rezervărilor timpurii. Campaniile Early Booking au avut rezultate excelente, iar românii au continuat să își planifice vacanțele cu multe luni înainte, pentru a beneficia de reduceri și de acces la cele mai căutate hoteluri.

Din punct de vedere al tendințelor, am remarcat interesul tot mai mare pentru experiențe autentice, vacanțe tematice, wellness, city-break-uri și destinații exotice. Turistul român este mai informat, mai exigent și mai atent la valoarea pe care o primește pentru banii investiți.

Pentru IRI Travel, sezonul 2026 a reconfirmat faptul că agențiile de turism rămân principalul partener în relația cu turistul, iar colaborarea cu cele peste 1.500 de agenții partenere din întreaga țară continuă să reprezinte unul dintre principalele motoare ale dezvoltării companiei.

Luna septembrie rămâne vărf de sezon pe litoralul bulgăresc

Luna septembrie rămâne pe litoralul bulgăresc, o lună caracterizată ca vârf de sezon, în con dițiile în care pe litoralul românesc o mare parte a hotelurilor se închid, sau își restrîng activitatera.

De exemplu, un cunoscut hotelier din Mamaia, înscris în programul "Litoralul pentru toți", nu mai acordă serviciile all inclusive pe motiv că s-a intrat în extrasezon, chiar dacă vremea se anunță bună pentru plaje.

Pentru Bulgaria, cele mai multe oferte „early booking” pentru această perioadă au fost cumpărate încă din iarnă și primăvară, unde media turiștilor cazați în lanțul Prestige depășește 80%. Apropape toate hotelurile de pe litoralul bulgăresc își închid activitatea pe 30 septembrie.

Ofertele early booking pentru sezonul estival 2027

IRI Travel estimează că sezonul rece va fi dominat de două direcții majore: vacanțele active și escapadele în destinații cu climă caldă.

Printre cele mai solicitate produse turistice se numără:

-sejururile de schi în Bulgaria, Austria și Italia;

-vacanțele montane din România;

-Egipt, Dubai și Insulele Canare;

-circuitele culturale europene;

-târgurile de Crăciun din Europa Centrală;

-programele exotice pentru sezonul de iarnă.

-Totodată, destinațiile exotice precum Thailanda, Maldive, Mauritius, Seychelles, Bali și Republica Dominicană continuă să înregistreze creșteri importante ale cererii.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 de ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.