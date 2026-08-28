Mănăstirea Viforâta: „110 ani de la intrarea României în Marele Război de Întregire Națională”

Foto: Arhiepiscopia Târgoviștei

Mînăstirea Viforâta din Arhiepiscopia Târgoviștei, a fost gazda simpozionului dedicat celor 110 ani de la intrarea României în marele război de întregire națională.

La Mânăstirea Viforâta, de lângă Târgoviște, s-a desfășurat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, joi, 27 august 2026, simpozionul omagial intitulat „110 ani de la intrarea României în Marele Război de Întregire Națională”, organizat de Filiala Dâmbovița „Mihai Viteazul” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

După săvârșirea slujbei de pomenire a ostașilor români căzuți în Primul Război Mondial, a fost sfințit un drapel, care ulterior a fost oferit reprezentantului Arhiepiscopiei Târgoviștei, Pr. Marian Puiescu, consilier eparhial, împreună cu o scrisoare de mulțumire adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon. A urmat vizitarea muzeului și a cimitirului mânăstirii, prilej cu care au fost depuse coroane de flori la mormântul generalului Matei Vlădescu și la cel al colonelului Stan Zătreanu.

Au fost prezentate alocuțiuni și mesaje, după care au avut loc comunicările de specialitate susținute de: Col. (ing.) Cristian Biță, Prof. dr. Marian Curculescu, Prof. dr. Cornel Mărculescu, Col. (rtr.) Gheorghe Șerban, Prof. dr. Alexandru Ștefănescu și Lt. Col. Marian Hapaina.

La eveniment au participat: domnul Vlăduț Nicolae - Primarul Comunei Aninoasa, domnul Lt. Col. Lucian Boboc - Comandantul Garnizoanei Târgoviște, domnul Colonel Mihai Matei - Inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița, precum și comandanți ai unităților militare din Garnizoana Târgoviște.

În mesajul transmis cu acest prilej, Părintele Mitropolit Nifon a evidențiat faptul că „eroii care au purtat drapelul României pe câmpurile de luptă ale Marelui Război nu sunt figuri îndepărtate ale trecutului, ci prezențe vii în conștiința noastră. Ei ne învață că demnitatea națională se clădește prin sacrificiu, iar unitatea se păstrează prin responsabilitatea fiecărei generații. Prin jertfa lor, ne-au dăruit o moștenire morală care ne obligă să rămânem statornici în credință, în iubirea de neam și în apărarea valorilor ce definesc identitatea românească.”