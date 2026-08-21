BNR lansează prima monedă în formă de tablou, colorată, din argint, din seria 'Pictori români'

BNR lansează în circuitul numismatic, începând de luni, o monedă din argint, colorată, realizată sub forma unui tablou, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonitza.

'Continuăm să inovăm în domeniul numismaticii românești. Lansăm o monedă cu adevărat deosebită. Cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonitza, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint, colorată, realizată sub forma unui tablou și destinată colecționării.

Totodată, această emisiune numismatică deschide seria 'Pictori români', dedicată unor mari nume ale artei românești. Despre Tonitza se pot spune multe: a fost una dintre personalitățile importante ale modernității artistice românești interbelice, profesor, rector, cronicar, caricaturist. Născut la Bârlad, în 1886, a studiat la Școala de Belle-Arte din Iași, iar ulterior și-a continuat formarea artistică la Munchen și a petrecut o perioadă la Paris', anunțat presedintele Comisiei de Numismatica din BNR, Cristian Popa.

El a subliniat, într-o declarație transmisă Agerpres, că sunt pictori care pot fi recunoscuți după o tehnică, o paletă de culori sau un anumit tip de peisaj, dar Nicolae Tonitza este recunoscut 'după o privire'.

'O privire de copil. Ochii aceia mari, rotunzi și expresivi ai copiilor pictați de el au devenit una dintre imaginile-emblemă ale artei românești din secolul XX. Dar universul artistic al lui Tonitza este mult mai larg: natura statică cu flori, scenele de interior, peisajele și portretele sunt, de asemenea, definitorii pentru opera sa. Tema care avea însă să-l facă inconfundabil rămâne copilăria. Printre lucrările sale cunoscute se numără 'Cina copiilor', 'Fata pădurarului' și diverse variante pentru 'Cap de copil, a explicat Popa.

Moneda dedicată lui Nicolae Tonitza este din argint, realizată în calitatea Proof, are o valoare nominală de 10 lei, o greutate de 31,103 grame și dimensiunea de 43x31mm.

Aversul colorat al monedei prezintă tabloul 'Flori galbene' de Nicolae Tonitza aflat în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și care a făcut parte, în perioada interbelică, din colecția de artă a Băncii Naționale a României.

'Am început să desenez la vârsta când încep să deseneze toți copiii, fără deosebire, adică la vârsta când prinzi a sta copăcel și poți ține, în degetele micuțe și neastâmpărate, o așchie de cărbune sau un bulgăraș de cretă. Ușile, dușumelele, prostirile de pe paturi, pereții, fețele de mese au fost primele mele materiale, pe lângă cretă și cărbune', mărturisea pictorul Nicolae N. Tonitza, citat de oficialul BNR.

Premieră în circuitul numismatic

Conform unui comunicat al Băncii Naționale, aceasta este prima monedă de formă dreptunghiulară lansată de Banca Națională a României în circuitul numismatic.

Aversul monedei redă o imagine color a tabloului 'Flori galbene' de Nicolae Tonitza, inscripția 'ROMANIA' în arc de cerc, valoarea nominală '10 LEI', stema României și anul de emisiune '2026'. Reversul monedei prezintă portretul, numele pictorului Nicolae Tonitza și anii între care a trăit acesta '1886-1940'.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 500 de piese, iar prețul de vânzare pentru moneda din argint este 1.150,00 lei cu TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

BNR precizează că monedele din argint din Seria 'Pictori români' - Nicolae Tonitza au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României. AGERPRES