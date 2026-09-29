29 septembrie - Ziua Mondială a Inimii

Bolile cardiovasculare afectează milioane de oameni, iar prevenția, controalele periodice și accesul rapid la diagnostic și tratament pot face diferența.

"În județul Galați am investit și continuăm să investim în dezvoltarea cardiologiei și în creșterea calității serviciilor medicale pentru pacienți.

În 2020, la Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați a fost montat, în premieră, primul stent, iar în 2021 a fost realiƶat primul implant de stimulator cardiac", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"De atunci și până astăzi, la Galați au fost realizate peste 2.500 de intervenții de acest tip. Continuăm să dezvoltăm cardiologia gălățeană!

Prin proiectul "Inimi sănătoase - Comunități puternice", investim peste 14,45 milioane de lei pentru dotarea cu 80 de echipamente medicale moderne, destinate diagnosticării și tratării pacienților cardiaci critici.

Sănătatea rămâne cea mai prețioasă investiție în viitor", a mai precizat Costel Fotea.



