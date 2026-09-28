Stadionul 'Corvinul' va fi demolat. Valoarea contractului pentru demolare este de 1,5 milioane de lei  

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a semnat contractul pentru demolarea Stadionului Corvinul din localitate, în locul acestuia urmând să fie ridicată o nouă arenă sportivă printr-un proiect derulat de CNI.

Lucrările pentru demolarea vechiului stadion costă 1,5 milioane lei, fără TVA, și vor fi executate de o firmă din Cluj-Napoca, o companie care are experiență în domeniul lucrărilor de acest fel, susțin autoritățile locale.

'Cu toții am trăit clipe de neuitat în aceste tribune și cu toții ne dorim un stadion nou, pentru că acesta, pur și simplu, este depășit din toate punctele de vedere. Ne-a fost o adevărată 'casă a visurilor' vreme de mai bine de 60 de ani, însă, din motive cât se poate de întemeiate, ne dorim o 'casă nouă', un stadion modern, care să fie punctul zero al evenimentelor fotbalistice, dar și culturale pentru întregul județ. Vechiul stadion va rămâne mereu în memoria noastră. Și, ca să fim siguri de asta, ne dorim să realizăm o machetă a sa, pe care să o expunem la intrarea în noul stadion', a declarat, cu acest prilej, primarul municipiului Hunedoara.

Lucrările de demolare a vechiului stadion vor avea o durată de șase luni, fiind prevăzute să se încheie în primăvara anului viitor. Demolarea vechiului stadion se face cu fonduri din bugetul local.

În ceea ce privește noul stadion din Hunedoara, acesta va fi construit printr-un proiect derulat de Compania Națională de Investiții, în valoare totală de 54 de milioane de euro, inclusiv TVA. Primăria Hunedoara va contribui la realizarea stadionului cu 25% din valoarea lucrărilor de construcții și montaj, adică 10,3 milioane de euro, sumă care va fi alocată în mai multe tranșe, pe durata derulării lucrărilor.

Noul stadion va fi construit pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje) și va avea o capacitate de 10.209 locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice.

Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.

Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, precum și o parcare subterană cu 430 de de locuri, precizează Agerpres.