Pelerinajul de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, în perioada 8-15 octombrie

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Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura în perioada 8 -15 octombrie, la Catedrala Mitropolitană din Iași, a declarat, preotul Lucian Apopei, directorul de Comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.

Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineața, pe 8 octombrie, de la ora 6:00, odată cu citirea Acatistului Sf. Cuv. Parascheva', a declarat preotul Lucian Apopei. Ulterior acestui moment, sfintele moaște ale Sf. Cuv. Parascheva și Sf. Cuv.Paisie de la Sihăstria, vor fi purtate în cadrul unei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse ulterior în baldachinul special amenajat în Curtea Mitropolitană.

'Aici va rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. Un moment mult așteptat, și care a devenit parte a identității Iașilor ultimilor ani este procesiunea 'Calea Sfinților', care va avea loc duminică seara, adică pe 11 octombrie, de la ora 19:00. Evenimentul adună anual ieșeni și credincioși din toată țara, precum și ierarhi, monarhi și preoți atât din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cât și invitați din alte eparhii din țară și străinătate', a declarat preotul Lucian Apopei.

Conform acestuia, credincioșii se pot bucura în acest an și de prezența în mijlocul lor a moaștelor Sf. Cuvios Paisie de la Sihăstria, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie va fi adusă de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț.

Sacrum Art Iași Festival, prima ediție

Ca element de noutate, anul acesta va fi organizată prima ediție a Sacrum Art Iași Festival, prin participarea instituțiilor culturale și ecleziastice ale Iașiului care își propun să ofere o lună de evenimente culturale reunind peste 50 de manifestări.

'Vorbim de expoziții, arte vizuale și proiecte curatoriale tematice, instalații multimedia și obiecte de artă digitală, concerte de muzică sacră, clasică și contemporană, spectacole de teatru, proiecții de film, workshopuri și ateliere dedicate studenților și tinerilor creatori, conferințe, dezbateri și mese rotunde susținute de invitați din țară și străinătate, proiecte legate de spiritualitate și Inteligență Artificială', a mai declarat directorul de Comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.

El a ținut să sublinieze că și în acest an reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pun la dispoziția pelerinilor două numere de telefon care sunt valabile pe toată durata pelerinajului: 0757.579.100, 0757.033.466.

'De asemenea, în zilele de pelerinaj, pe portalul doxologia.ro și siteul mmb.ro, vor fi afișate în timp real, non stop, locul unde se află capătul rândului pelerinilor', a menționat preotul Lucian Apopei.

Anual, în această perioadă, Iașiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din țară și străinătate, atât pentru ortodocși cât și pentru catolici. Cuvioasa Parascheva este cunoscută îndeosebi de bisericile ortodoxe greacă, română, bulgară, rusă și sârbă. Generalizarea cultului Cuvioasei Parascheva a fost hotărâtă în 1955 de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tot atunci a fost stabilită și data de sărbătorire a Sfintei Parascheva - 14 octombrie.

Deși e sărbătorită în întreaga Biserică Ortodoxă Română, Cuvioasa Parascheva, cunoscută și ca Sfânta Vineri, este considerată în popor ca fiind ocrotitoarea Moldovei și a oamenilor sărmani. (Agerpres)