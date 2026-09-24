Dinți ficși pe implanturi All-on-4 și All-on-6 în România: ghidul pacientului din străinătate/ Sursa foto: Daktela.com

Pentru un român care locuiește în Marea Britanie, Germania sau Italia și are nevoie de o lucrare fixă pe implanturi, prima întrebare nu este, de obicei, cât costă tratamentul. Este câte drumuri trebuie să facă acasă și câte zile de concediu îi trebuie. Răspunsul depinde de starea osului și de planificare, dar în anumite cazuri, tratamentul poate fi organizat în două vizite, în funcție de situația clinică și de planul de tratament.

Cum arată, pe scurt, un tratament complet

Reabilitarea dentară completă la o clinică de implant dentar All-on-4 si All-on-6 poate fi organizată în două etape, în funcție de situația clinică.

Prima etapă cuprinde extracțiile necesare, inserarea implanturilor și montarea unei lucrări fixe provizorii, atunci când implanturile obțin stabilitate suficientă. Când nu este nevoie de adiție de os sau de sinus lift, această etapă durează, de regulă, între 3 și 5 zile.

Urmează o perioadă acasă, de câteva luni, în care implanturile se integrează în os. În acest interval, în funcție de evoluția cazului și de recomandările medicului, pacientul poate să nu necesite revenirea în România.

A doua etapă este dedicată lucrării definitive și durează, de regulă, între 10 și 15 zile, cu aproximativ trei programări: amprentare, probă și montarea finală, cu reglajele de mușcătură.

Când osul este insuficient și e nevoie de adiție osoasă sau de sinus lift, se poate adăuga o etapă. Uneori, aceste proceduri se fac în aceeași ședință cu implanturile, alteori separat. Decizia se ia în urma evaluării clinice și imagistice.

All-on-4 sau All-on-6: cum se face alegerea

Diferența dintre cele două protocoale este numărul de implanturi pe care se sprijină lucrarea fixă a unei arcade: patru sau șase. Alegerea nu ține de preferința pacientului și nici de preț, ci de câteva criterii clinice, evaluate pe tomografie.

Densitatea osului. Mandibula are, de regulă, un os mai dens, în care implanturile obțin stabilitate bună. Maxilarul superior are un os mai spongios, motiv pentru care se preferă în unele cazuri șase implanturi, care distribuie mai bine forțele de masticație.

Volumul osos disponibil. La maxilar, sinusurile coboară odată cu retragerea osului după pierderea dinților. În protocolul All-on-4, implanturile posterioare se inserează angulat, tocmai pentru a folosi osul existent și a evita adiția osoasă.

Forțele de mușcătură. Forțele masticatorii și prezența bruxismului sunt, de asemenea, factori luați în calcul în stabilirea planului de tratament.

Lucrarea finală. Poziția implanturilor se stabilește în raport cu lucrarea protetică definitivă, nu doar cu osul, astfel încât dinții să arate și să funcționeze corect.

În experiența clinică, unul dintre scenariile întâlnite în reabilitarea ambelor arcade este All-on-6 la maxilar și All-on-4 la mandibulă. Numărul de implanturi influențează mai puțin logistica decât cred pacienții: câte drumuri sunt necesare depinde în principal de os și de nevoia de adiție, nu de diferența dintre patru și șase.

De ce contează evaluarea înainte de zbor?

Drumurile suplimentare pot apărea atunci când pacientul ajunge în România fără o evaluare prealabilă și un plan stabilit. Evaluarea se poate face de acasă: pacientul trimite o tomografie dentară, ideal, sau o radiografie panoramică recentă, fotografii ale zâmbetului și un scurt istoric medical. Pe baza lor primește planul de tratament, cu numărul estimat de zile în țară și cu costurile.

Tomografia poate face diferența. O radiografie panoramică este o imagine plată, utilă pentru o privire de ansamblu, dar insuficientă pentru a măsura volumul osos. Fără tomografie, nu se poate spune dinainte dacă pacientul este candidat pentru dinți ficși din prima zi.

Ce trebuie știut despre lucrarea din primele zile

Lucrarea montată în prima vizită este provizorie. Permite alimentație și viață socială, cu prudență la alimentele tari, dar nu este lucrarea finală. Cea definitivă se realizează după integrarea implanturilor în os.

În protocoalele cu încărcare imediată, lucrarea montată inițial este, de regulă, provizorie, iar realizarea lucrării definitive are loc într-o etapă ulterioară, conform planului de tratament.

Cum se organizează șederea în București

Câteva lucruri simplifică mult logistica pentru cine vine din străinătate.

- Zboruri cu zile tampon. În funcție de intervenție, medicul poate recomanda programarea zborului astfel încât să existe timp pentru control și eventuale ajustări.

- Cazare aproape de clinică. În zilele de după intervenție au loc controale, iar distanța scurtă contează. Unele clinici au hoteluri partenere în apropiere, cu tarife preferențiale pentru pacienți.

- O persoană de contact pe tot parcursul. Pentru pacienții din diaspora, legătura cu clinica între vizite este la fel de importantă ca tratamentul însuși.

Ce se întâmplă după întoarcerea acasă

Aceasta este întrebarea care îi îngrijorează mai mult pe cei din diaspora. Răspunsul ține de două documente pe care pacientul le primește la finalul tratamentului: pașaportul internațional al implantului, care conține marca, tipul și dimensiunile implanturilor și certificatul de conformitate al lucrării protetice, cu materialele folosite.

Aceste documente oferă medicului stomatolog din țara de reședință informații despre sistemul de implanturi și despre lucrarea protetică. În cazul apariției unei probleme, pacientul poate contacta clinica, iar aceasta poate indica pașii necesari și dacă intervenția poate fi realizată local.

Un exemplu de organizare

La clinicile de implantologie din București cu ani de activitate, pacienții din diaspora vin din peste zece țări, cei mai mulți din Marea Britanie, Germania, Irlanda, Italia, Belgia și Franța. Fiecare are pe toată durata tratamentului un ghid personal, care ține legătura între pacient și medic, iar cazarea se aranjează prin clinică, la hotele partenere aflate la câteva minute de mers pe jos.

Calendarul complet, cu scenariile frecvente, ce trebuie trimis înainte și ce întrebări merită puse, este descris în ghidul pentru dinți ficși pe implanturi în România.

Întrebări frecvente

1. Câte zile trebuie să stau în România?

De regulă, 3-5 zile la prima vizită, când nu este nevoie de adiție de os, și 10-15 zile la a doua, pentru lucrarea definitivă.

2. Pot pleca acasă cu dinți ficși?

În cazurile în care situația clinică și stabilitatea implanturilor permit încărcarea imediată, poate fi montată o lucrare fixă provizorie.

3. Se poate face totul într-o singură vizită?

De obicei, nu. Implanturile au nevoie de câteva luni pentru a se integra în os înainte de montarea lucrării definitive.

4. Ce este mai bine, All-on-4 sau All-on-6?

Nu există o variantă mai bună în general. Alegerea se face individual, în urma evaluării clinice și imagistice, luând în calcul volumul și calitatea osului disponibil, particularitățile anatomice, forțele masticatorii și planul protetic.

5. Ce fac dacă apare o problemă acasă?

Cu pașaportul implantului și certificatul lucrării, un medic stomatolog local poate evalua situația și poate stabili dacă intervenția poate fi realizată acolo. Pentru situațiile mai complexe, clinica poate lua legătura cu medicul de acolo.