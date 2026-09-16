DN 7 Bâldana - Titu, lărgit la 4 benzi, a fost inaugurat

A avut loc recepția lucrărilor de lărgire la 4 benzi a DN 7 Bâldana –Titu, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

„Astăzi a avut loc recepția lucrărilor de lărgire la 4 benzi a DN 7 Bâldana –Titu. Un proiect despre care s-a vorbit încă din 2007 și care, ani la rând, a rămas doar o promisiune.

Astăzi, însă, este realitate. Am reușit să deblocăm acest proiect, să îl ducem până la capăt și să oferim șoferilor un drum nou și sigur.

Sunt convins că dâmbovițenii care tranzitează zilnic DN 7 simt deja diferența. De la un proiect promis în 2007, la o investiție deblocată și finalizată.

Asta înseamnă fapte, nu vorbe”, a afirmat Corneliu Ștefan.

Proiectul a constat în:

- construirea a 21,4 km de drum modernizat;

- construirea a 4 poduri noi și reabilitarea altor 3;

- amenajarea unei parcări de scurtă durată (pe ambele părți).

Modernizarea acestui drum este important pentru județul Dâmbovița și pentru toată regiunea din următoarele motive:

- facilitarea transportului eficient al mărfurilor, fapt care va stimula dezvoltarea economică;

- reducerea costurilor de transport și micșorarea timpilor de livrare;

- accesul facil la servicii al oamenilor din zonă;

- timp de călătorie scurtat și creșterea siguranței rutiere.

DN 7 a devenit cea mai modernă șosea din județul Dâmbovița.