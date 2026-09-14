Prognoza ANM pentru 14 septembrie: unde se ating 28 de grade și cine mai are nevoie de umbrelă Sursa foto: Agerpres

Vremea este instabilă luni, 14 septembrie, în estul țării, unde Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis alerte de Cod Galben pentru averse torențiale și acumulări de apă de până la 35 l/mp în județele Galați, Vaslui, Vrancea și Bacău. Fenomenele au început încă din cursul nopții și au vizat zeci de localități.

Temperaturile cresc luni, 14 septembrie, în aproape toată țara, cu maxime care vor oscila între 17 grade în Bucovina și 28 de grade în sudul Olteniei. În timp ce vestul și centrul au parte de soare, în estul țării rămâne sunt fenomene meteo severe, după o noapte în care ANM a emis alerte de Cod Galben pentru averse de până la 35 l/mp în patru județe din Moldova. Centrul Regional de Prognoză a Vremii Bacău a instituit atenționări de tip nowcasting în intervalele 00:45–01:30 și 03:40–05:00, conform unui comunicat remis DC News. Ploile torențiale au lovit zeci de localități, iar cantitățile căzute într-un timp scurt au fost cuprinse între 25 și 35 l/mp în județele Galați, Vaslui, Vrancea și Bacău.

Printre zonele afectate au fost municipiile Bârlad, Adjud și Mărășești, orașul Târgu Bujor, alături de comunele Corod, Ghidigeni, Berești-Meria, Sascut, Podu Turcului, Zorleni și Homocea. Informările operative au fost trimise dispeceratelor DSU, IGSU și prefecturilor locale pentru monitorizarea debitelor pe cursurile mici de apă.

Prognoza pe regiuni: soare în vest, vânt alert în sud-est

În restul teritoriului, se arată o revenire treptată a valorilor termice, deși în est și sud-est vremea se menține răcoroasă pentru jumătatea lunii septembrie.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va avea înnorări temporare și va picura trecător. Maximele urcă spre 24 de grade, însă vântul va avea rafale de până la 50 km/h, inclusiv pe litoral.

În Moldova și Bucovina se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi din țară, de 17–18 grade, cu ploi slabe locale. În sudul Moldovei și în nordul Munteniei mercurul din termometre urcă până la 24 de grade.

În Transilvania și Maramureș vremea va fi predominant frumoasă și fără precipitații în vest și nord-vest, unde se vor atinge 24 de grade. În depresiunile intracarpatice se vor înregistra 21–22 de grade, iar la munte vor apărea averse scurte și intensificări ale vântului pe creste.

Oltenia va fi cea mai caldă zonă a țării, cu valori de 27–28 de grade în sud și vânt mai alert în extremitatea vestică. În Muntenia, maximele ajung la 26 de grade în Lunca Dunării, cu posibile ploi izolate în estul regiunii.

În București se încălzește comparativ cu ziua precedentă. Maxima atinge 25 de grade pe parcursul după-amiezii, cu înnorări trecătoare și condiții reduse pentru câțiva stropi de ploaie. La noapte, cerul se va degaja treptat, iar valorile din zori vor coborî până la 12–13 grade, potrivit datelor ANM.