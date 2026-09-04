Primul zbor din istorie între Beijing și București. Cursa aeriană între cele două capitale a fost inaugurată vineri

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Prima cursă din istorie între Beijing și București a ajuns vineri dimineață pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Capitală. Cursele vor fi operate de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

Compania aeriană Air China a inaugurat vineri, 4 septembrie 2026, prima rută regulată de pasageri dintre China și România, potrivit Forbes.

Cursa a fost întâmpinată cu jeturi de apă pe Aeroportul Otopeni, în cadrul ritualului așa-numit „Botezul avionului” sau Salutul cu apă.

Noul serviciu va conecta Beijing, București și Zagreb, oferind atât zboruri internaționale, cât și conexiuni regionale. Cursele vor fi operate de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

Aeronavele vor decola de pe Aeroportul Internațional Beijing Capital și vor ateriza pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni), după care vor continua spre capitala Croației, Zagreb.

Durata estimată a zborului direct dintre Beijing și București este de aproximativ 10 ore și 30 de minute, iar segmentul dintre București și Zagreb va dura în jur de o oră și 10 minute.

Ce avioane vor opera cursa Beijing București?

Pentru ruta Beijing - București, Air China va utiliza aeronave Airbus A330-200, disponibile în mai multe configurații. În funcție de versiune, avioanele pot transporta între 219 și 283 de pasageri, cu locuri atât la clasa business, cât și la clasa economică.

Compania chineză a anunțat că biletele vor putea fi rezervate în perioada următoare prin intermediul site-ului său oficial. Totodată, Air China va comercializa bilete și pentru segmentul București – Zagreb, fără ca pasagerii să fie obligați să continue călătoria către China.

În prezent, singurele curse fără escală dintre cele două țări sunt zborurile cargo operate de compania românească Romcargo Airlines pe ruta București – Ürümqi.