Mercenarul Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu

Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Horațiu Potra nu mai este în arest la domiciliu, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, joi, contestația acestuia și a înlocuit măsura preventivă cu controlul judiciar.

Mercenarul Horațiu Potra a scăpat de măsura arestului la domiciliu, după ce ÎCCJ a admis, joi, 3 septembrie, contestația formulată de acesta și a decis înlocuirea măsurii cu controlul judiciar. Decizia este definitivă.

Potra fusese plasat în arest la domiciliu pe 17 iunie, când Înalta Curte a înlocuit arestul preventiv cu această măsură. Ulterior, la 26 august, Curtea de Apel București a menținut arestul la domiciliu și a respins cererea lui Potra de a fi plasat sub control judiciar.

Potra rămâne însă judecat în dosarul privind presupusele acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care este inculpat alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane.

Dosar privind acțiuni împotriva ordinii constituționale

Cei 22 de inculpați sunt acuzați în legătură cu evenimentele din decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională. Potrivit anchetatorilor, în 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit cu Horațiu Potra la Ciolpani, iar ulterior oamenii lui Potra s-ar fi mobilizat pentru a pleca spre București. Procurorii susțin că planul era ca protestele anunțate în Capitală să fie transformate în acțiuni violente menite să destabilizeze autoritățile și să împiedice exercitarea puterii de stat.

În cazul lui Horațiu Potra, acuzațiile vizează tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor și al materiilor explozive. Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, în formă continuată.

În aprilie 2026, Curtea de Apel București a constatat legalitatea sesizării instanței și a dispus începerea judecății. Decizia a fost contestată la Înalta Curte, care, la 6 august 2026, a respins contestațiile și a stabilit definitiv că procesul poate continua pe fond.

Horațiu Potra, fiul și nepotul său, extrădați

Horațiu Potra a părăsit România și s-a refugiat în Dubai, unde a fost ulterior depistat de autorități. În noiembrie 2025, acesta a fost extrădat și adus în România, împreună cu fiul și nepotul său, pentru a fi pus la dispoziția autorităților judiciare în dosarul în care era cercetat.

Ulterior, în mai 2026, Înalta Curte a revocat controlul judiciar în cazul lui Dorian și Alexandru-Cosmin Potra, ceea ce a dus și la ridicarea interdicției de a părăsi România.