Medic stomatolog de 73 de ani din Botoșani, reținut după ce ar fi decontat peste o mie de servicii medicale fictive

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Un medic stomatolog în vârstă de 73 de ani din Botoșani a fost reținut după ce ar fi decontat peste o mie de servicii medicale fictive.

Un medic stomatolog în vârstă de 73 de ani din Botoşani a fost reţinut de poliţişti, după ce ar fi efectuat peste o mie de servicii medicale fictive, pentru care ar fi încasat ilegal de la bugetul de stat 112.000 de lei, a transmis, miercuri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Medicul stomatolog din Botoșani, reținut după percheziții

Potrivit acesteia, reţinerea a avut loc după ce, în cursul zilei de marţi, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, la domiciliul şi sediul profesional al medicului, care este suspectat de comiterea infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri, în formă continuată.

"În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că aceasta, în calitate de medic stomatolog, în perioada ianuarie 2020 - iunie 2024, ar fi raportat peste 1.000 de servicii medicale fictive, încasând în mod nejustificat 112.000 de lei din bugetul de stat, sumă destinată serviciilor medicale acordate elevilor. În cadrul percheziţiilor efectuate, la locaţiile vizate au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe mijloace materiale de probă, printre care dispozitive electronice şi înscrisuri care prezintă interes în cauză", a transmis oficialul IPJ, potrivit Agerpres.

Inspectorii CAS au observat un tipar suspect

Potrivit informațiilor furnizate de conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Botoșani, suspiciunile au apărut în urma unui control efectuat în urmă cu aproximativ doi ani la cabinetul privat al medicului stomatolog în cauză. Se pare că în timpul verificărilor, echipei de control i-a atras atenția faptul că același CNP apărea în mod repetat în documentele privind serviciile medicale raportate.

"Adunând consultațiile pe fiecare CNP în parte ni s-au părut foarte multe pentru niște copii", a explicat Alina Mustiață, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Botoșani, scrie Botoșăneanul.

Inspectorii au verificat ulterior dacă serviciile raportate fuseseră într-adevăr efectuate. După ce au contactat aleatoriu mai mulți pacienți care figurau în registre, mai mulți părinți au negat că și-ar fi dus copiii la stomatolog în perioadele respective. În consecință, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate au sesizat organele de cercetare penală, iar cazul a intrat în atenția polițiștilor botoșăneni.

Cazul celor doi falși medici stomatologi falși din București

Acum cinci ani, doi falşi stomatologi care au indus în eroare pacienţi trataţi la un cabinet neautorizat din Bucureşti au fost reţinuţi de polițiști.

Reţinerea lor a fost dispusă atunci în urma unor percheziţii care au avut loc la sediul cabinetului stomatologic neautorizat, într-un dosar penal în care erau efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, vătămare corporală din culpă, fals material în înscrisuri oficiale, falsificarea de instrumente oficiale şi folosirea instrumentelor false.

"Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabilă că, fără a avea drept de liberă practică, o femeie şi un bărbat ar fi exercitat, în perioada 2017 - 2021, într-un cabinet stomatologic neautorizat din Bucureşti, profesia de medic stomatolog. Astfel ar fi indus în eroare pacienţii, fiind produse vătămări corporale, precum şi un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei", precizau atunci reprezentanţii Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Nu s-a întâmplat doar la noi. În Cehia de exemplu, un tânăr de 22 de ani din și-a făcut o clinică stomatologică ilegală chiar în apartamentul său – fără licență, fără diplomă și fără nicio pregătire de specialitate. Timp de peste doi ani, în orașul Havlíčkův Brod, acesta a tratat pacienți folosindu-se doar de tutoriale găsite pe Internet. Vezi mai mult AICI.