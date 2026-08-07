Trei ucraineni, arestați după o fraudă prin „metoda BNR”. Cum acționau escrocii

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Trei cetăţeni ucraineni au fost arestaţi preventiv, fiind acuzați de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv într-un dosar de înșelăciune prin „metoda BNR”. Suspecții sunt acuzați că au convins victimele, pretinzând că vorbesc în numele unor instituții, și să retragă bani din conturi, ulterior să îi predea unor necunoscuți, sub pretextul unui credit fraudulos.

Acuzații grave pentru cei trei suspecți ucraineni

Într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, cei trei sunt acuzaţii de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată şi făcute în diferite forme de participaţie penală.



"În perioada 28.07.2026-05.08.2026, trei persoane vătămate au fost induse în eroare de către autori momentan rămaşi neidentificaţi, care le-au contactat telefonic şi s-au prezentat în mod mincinos drept reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, reprezentanţi ai unei bănci comerciale, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Poliţiei Române, folosind nume mincinoase şi înscrisuri oficiale pretins a fi emise de B.N.R. şi D.I.I.C.O.T., determinând persoanele vătămate să creadă că pe numele lor fusese contractat în mod fraudulos un credit bancar.

Persoanele vătămate au fost determinate de către autorii necunoscuţi ai infracţiunilor să retragă din conturile personale sume de bani, ulterior retragerilor de numerar fiind îndrumate de către aceiaşi autori să se întâlnească atât cu unii dintre inculpaţi, cât şi cu o persoană necunoscută la acest moment, cărora le-au remis sumele de bani, în timp ce ceilalţi inculpaţi asigurau paza zonelor unde aveau loc întâlnirile", transmit procurorii, într-un comunicat.

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Ucrainenii, prinși în flagrant când primeau bani de la victime



Cei trei ucraineni au fost prinşi în flagrant de către poliţiştii în momentul în care una dintre victimele acţiunilor de înşelăciune le oferea bani.



În cadrul dosarului, procurorii au stabilit că una dintre persoanele vătămate le-a dat infractorilor 30.000 de lei, 61.540 de lei este prejudiciul în cazul celei de-a doua, iar cea de-a treia persoană, care a şi luat parte la flagrant, le-a dat ucrainenilor suma de 500 de lei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti şi D.G.P.M.B. - Secţia 12 Poliţie continuă cercetările, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

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Atenție la apelurile false! Escrocii se dau drept angajați ai băncilor sau polițiști

"Având în vedere natura faptelor cercetate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti atrage atenţia cetăţenilor asupra riscului de a deveni victime ale unor astfel de infracţiuni.

Persoanele care efectuează apeluri telefonice şi susţin că sunt angajaţi ai unor instituţii bancare sau ai poliţiei şi solicită retragerea sau transferarea unor sume de bani, urmăresc, în realitate, obţinerea unor foloase materiale injuste, prin manipulare, sugestie şi constrângere morală.

Se recomandă cetăţenilor să manifeste vigilenţă, să nu dea curs unor astfel de solicitări şi să sesizeze de îndată organele de urmărire penală atunci când sunt abordaţi în asemenea scopuri", este mesajul autorităţilor judiciare, în acest context.

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