Se construiește cel mai lat pod din România pe valea Oltului, cât patru terenuri de fotbal. Nu vor circula mașini sau trenuri pe el

Valea Oltului

Pe valea Oltului, în apropierea de localitatea Călinești, se construiește cel mai lat pod din România, care va avea dimensiunea cât patru terenuri de fotbal. Acesta va face legătura între malul stâng și malul drept al Oltului și se va afla în proximitatea Autostrăzii A1 (Pitești - Sibiu). Podul va servi ca ecoduct pentru animalele sălbatice, pe una dintre cele mai circulate artere din țară.

În amonte de localitatea Călinești, în județul Vâlcea, șoferii care tranzitează valea Oltului au putut vedea în ultimele luni că s-a început construirea unor ziduri uriașe de beton pe marginea drumului. Acestea vor asigura susținerea celui mai lat pod din România, care va servi ca ecoduct între malul stâng și drept al Oltului.

Ecoductul va avea o lățime de 100 de metri și o lungime de 300 de metri și face parte din proiectul Autostrăzii A1 (Pitești - Sibiu). Suprafața podului va fi cât patru terenuri de fotbal. Acesta se află chia în zona în care Autostrada vine dinspre est, de pe Valea Băiașul, și se înscrie pe direcția nord în defileul Oltului.

Ecoductul de la Călinești va ajuta animalele să treacă dintr-o parte în alta a Oltului

Potrivit lui Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), pentru realizarea ecoductului de la Călinești, una dintre cele mai importante structuri ale secțiunii 3, alături de Tunelul Poiana, precizează Agenda Construcțiilor.

Ecoductul este amplasat la kilometrul 45+300 - 45+750, la nord de localitatea Călinești, și va traversa simultan DN7, calea ferată CF201 și râul Olt. În paralel, se execută peretele de palplanșe cu protecție la pilele 2 și 3.

Ecoductul Călinești va avea o lungime de 300 de metri și o lățime de 100 de metri, fiind prevăzut cu patru deschideri în arc, cu înălțimi de 5 metri peste DN7 și de minimum 7 metri peste linia de cale ferată. Structura va fi acoperită cu pământ vegetal, iar pe partea superioară va fi amenajată o zonă împădurită de acces, cu o suprafață de 1,2 hectare, pe malul stâng al Oltului.

Rolul principal al ecoductului este de a asigura continuitatea coridorului ecologic dintre Munții Căpățânii, Munții Cozia și Munții Făgăraș, limitând efectele fragmentării habitatelor naturale generate de infrastructura rutieră și de traficul intens de pe DN7, între localitățile Cornetu și Brezoi.

Secțiunea Tigveni - Curtea de Argeș de pe A1 este aproape gata

Secțiunea de aproape 10 kilometri de autostradă dintre Tigveni și Curtea de Argeș este aproape finalizată, iar aceasta ar putea fi dată în circulație în următoarele săptămâni. Vor mai rămâne în execuție secțiunile Tigveni - Cornetu și Cornetu - Boița, astfel încât să se poată circula în regim de autostradă de la București până la Sibiu.

Săptămâna trecută, directorul CNAIR a transmis că tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, este aproape finalizat. Potrivit acestuia, acum sunt testate și reglate cele peste 2.500 de camere și senzori, iar la sfârșitul lunii septembrie va avea loc testul final al sistemelor de siguranță, împreună cu ISU.