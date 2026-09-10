Poligonul, din nou obligatoriu la examenul auto? România dă 1 milion de euro pe fiecare lege

Examen auto. Foto: Freepik.com

Mai mulţi parlamentari au semnat un proiect legislativ pentru reintroducerea poligonului ca probă la examenul auto. Ce şanse de reuşită are, însă, acest proiect, în contextul în care legea 20/2022 stă de 4 ani fără norme de aplicare?

Am discutat acest subiect la DC Conducem cu Titi Aur, instructor de conducere defensivă, iar concluziile sunt dure. Dincolo de reticenţa şcolilor de şoferi în privinţa unui astfel de proiect, şansele de reuşită depind şi de voinţa funcţionarilor publici de a face norme de aplicare. Spre exemplu, legea 20/2022, cea pentru deducerea cheltuielilor pentru cursuri de conducere defensivă, stă de 4 ani fără norme de aplicare. Deşi este în vigoare, ea nu poate fi folosită. Iar în România se moare în continuare extrem de mult pe şosele.

"Sunt, într-adevăr, multe controverse cu acest proiect. Iar prima e plecată de la mine. Eu spun că este inutil acest proiect, pentru că până va deveni lege, sigur va fi blocat în tot felul de variante prin Parlament de către cei de la Ministerul Transporturilor, dar şi când va deveni lege, sigur nu se vor face norme de aplicare. Ăsta e modelul Ministerului Transporturilor. Aici, am o discuţie de principiu. Pe noi, Parlamentul ne costă peste 1 milion de euro pe zi. Parlamentul face cam o lege pe zi. Pentru că face vreo 300 şi ceva de legi pe an. Practic, fiecare lege costă cam un milion de euro. După ce devine lege, un funcţionar dintr-un minister nu vrea să îi facă norme, iar Parlamentul a muncit inutil. Deci noi am plătit un milion de euro pe o lege care nu va funcţiona.

La ministerul Transporturilor sunt două legi foarte importante care nu au norme de aplicare. Una este legea 20/2022 şi alta e legea 48/2024, care se referă la programa şcolii de şoferi. Nu au norme, că nu vrea Ministerul Transporturilor", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Teoria conspiraţiei, demontată

Titi Aur a demontat şi o teorie a conspiraţiei pe acest subiect.

"Ce prevede proiectul acesta? Reintroducerea probei de poligon în sistemul de pregătire, dar mai ales în cel de examinare. Şi normal că au apărut controverse. Au sărit instructorii şi au spus că ştiu ei că există unii care au nişte terenuri pe undeva şi vor să facă o şmecherie. Este o aberaţie. De ce? Pentru că acei şmecheri ar trebui să aibă terenuri cam în fiecare oraş. Pentru că examenul auto şi sistemul de pregătire nu sunt doar în oraşele reşedinţă de judeţ. Sunt şi în oraşe mai mici. Deci nu acesta este motivul", a mai punctat Titi Aur.

Soluţia lui Titi Aur

"Discuţia este următoarea: trebuie sau nu proba de poligon? Dacă ne uităm în lume, vom vedea că, spre exemplu în Europa, a fost scoasă sau a fost limitată proba de poligon. Doar în Polonia, din ce ştiu eu, mai e obligatorie. În restul ţărilor, a fost scoasă. Dacă ne uităm spre alte ţări sigure din lume, Japonia, Coreea de Sud, China, proba de poligon e una dintre cele foarte dure, foarte importante. În Japonia, ca să poţi ieşi cu maşina de şcoală pe stradă, trebuie să dai şi să iei punctaj mare la examenul de poligon.

Sunt ţări din Europa care nu impun proba de poligon, dar impun anumite probe în afara circulaţiei publice. Sunt ţări care continuă, după examenul auto, sistemul de pregătire. Te obligă să faci cursuri de conducere defensivă. Noi suntem cu cele mai multe accidente, cele mai multe victime, cei mai mulţi bani cheltuiţi, şi anulăm tot ce se poate.

Eu zic că avem nevoie de această probă. Nu aş introduce-o neapărat în şcoala de şoferi, dar aş introduce-o neapărat la examinare. Nu obligăm şcolile de şoferi să aibă poligoane, dar la examen să existe un loc unde viitorul şofer să fie testat, să se vadă că ştie să facă manevre", a completat Titi Aur.