Accident pe A2. Au fost implicate șapte mașini

Foto: Agerpres

Un accident de circulație a avut loc, luni, 17 august 2026, pe Autostrada Soarelui.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, accidentul de circulație s-a produs pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, la kilometrul 190, în zona localităţii Valea Dacilor.

În accident au fost implicate 7 autovehicule, pe sensul de mers către Capitală. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Circulaţia rutieră este restricţionată pe banda 2 a direcţiei Constanţa - Bucureşti, desfăşurându-se pe prima bandă şi cea de urgenţă. Valorile de trafic fiind ridicate, fiind formată coloană de autovehicule între localităţile Murfatlar şi Valea Dacilor.

Se estimează reluarea circulaţiei în jurul orei 13:00.