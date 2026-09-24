Încă o autostradă din România prinde contur. Progres bun pe loturile 3 și 4 din A13

Foto cu caracter ilustrativ; Sursa foto: Agepres

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), precizează că lucrările la Autostrada Sibiu - Făgăraș (A13) înregistrează un progres bun și pe șantierele tronsoanelor 3 și 4.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Cristian Pistol precizează că pe tronsonul 3 (Arpașu de Jos - Sâmbăta de Sus), în lungime de 17,61 km, stadiul fizic al lucrărilor este de 51,09%, iar pe tronsonul 4 (Sâmbăta de Sus - Municipiul Făgăraș), în lungime de 16,27 km, stadiul fizic este de 36,26%.

Pe Trosonul 3, în prezent, în acest șantier sunt mobilizați 473 de muncitori, 128 de utilaje și se lucrează la:

terasamente (umpluturi și stabilizare teren natural),

structura rutieră (strat de formă, fundație din balast și așternere asfalt strat de bază între km 46+250 și km 46+650).

Nodul Rutier Arpașu - DN1: se lucrează la realizarea stratului de bază, la sistemele pentru scurgerea apelor pluviale și la relocări de utilități.

Pe cei 17,61 km ai acestui tronson se vor construi 34 de structuri (poduri), din care 3 în formă de arc, de o complexitate ridicată:

Podul peste afluentul Ghirloțelul Sec (km 37+850), în lungime de 164 m: stadiul fizic a ajuns la aproximativ 60%. Se lucrează la montarea predalelor și a elementelor de arc metalic.

Podul peste pârâul Gârlățel (km 38+300), în lungime de 200 m: stadiul fizic este de 44,45%. Se lucrează la asamblarea arcului metalic.

Podul peste DJ 107 (Olteț - Drăguș) și peste pârâul Drăguș (km 48+270), în lungime de 160 m: stadiul fizic a ajuns la 52,20%. Se lucrează la cofrarea aparatelor de reazem.

Pe Tronsonul 4. în contract este prevăzută și construirea unui drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,65 km. În acest șantier sunt mobilizați în momentul de față 333 de muncitori, 289 de utilaje și se lucrează la:

terasamente (execuție strat de umplutură),

sisteme pentru scurgerea apelor pluviale (săpături șanțuri, drenuri longitudinale),

structuri (betonare plăci de racordare și aplicare de geocompozit la podețe, execuție strat de fundație).

Pe traseul acestui tronson se vor construi 26 de structuri (poduri și podețe), din care 2 poduri în formă de arc, de o complexitate tehnică ridicată:

Pod metalic (km 53+980), în lungime de 164 m, peste pârâul Breaza: se lucrează la montarea turnurilor metalice provizorii pentru susținerea tablierului.

Pod metalic (km 64+850), în lungime de 164 m, peste digul de derivație Racovița / Berivei: se lucrează la cuzineți; piloții forați, radierele și elevațiile sunt realizate 100%.

Se lucrează la betonarea fundațiilor și la nodul Rutier Ileni (km 67+375), iar la drumul de legătură cu DN1 (5,65 km) se execută lucrări de betonare a șanțurilor.

Valoarea totală a contractelor tronsoanelor 3 și 4 este de 2,96 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Lucrările pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș au ajuns la 99%

Între timp, Cristian Pistol a informat că cei aproape 10 kilometri de autostradă între Curtea de Argeș și Tigveni sunt aproape finalizați. Drumul de mare viteză ar urma să fie deschis traficului în săptămânile următoare.

Directorul CNAIR a transmis că tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, este aproape gata iar în prezent sunt testate și reglate cele peste 2.500 de camere și senzori, iar la sfârșitul lunii septembrie va avea loc testul final al sistemelor de siguranță, împreună cu ISU.