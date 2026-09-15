Regula pe care trebuie să o respecți la calea ferată când se ridică bariera. Titi Aur amintește: Nu pleci, că-ți ia permisul!

Cale ferată prevăzută cu barieră. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Titi Aur a explicat, la emisiunea DC Conducem de la DCNews, care sunt regulile pe care trebuie să le respecte șoferii la trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu barieră, inclusiv în situația în care aceasta începe să se ridice după trecerea unui tren.

Explicațiile lui Titi Aur vin după ce mai mulți șoferi au fost surprinși traversând calea ferată imediat după ridicarea barierei. În imagini, se vede, însă, cum bariera coboară rapid la loc, după ce instalația a detectat apropierea unui alt tren. În astfel de situații, șoferii riscă inclusiv suspendarea permisului, semnalează instructorul în conducere defensivă.

Titi Aur atrage atenția că șoferii nu trebuie să se ghideze după poziția barierei, ci după semnalul luminos al instalației de la trecerea la nivel cu calea ferată.

„E o situație simplă”, a precizat Titi Aur: „Toți cei care au trecut au încălcat regula, ar trebui să aibă permisele suspendate sau anulate, pentru că au încălcat o regulă foarte simplă. (...) Ce au făcut cei de aici? Bariera a început să se ridice - instalațiile sunt automatizate acum - când un tren a trecut și s-a îndepărtat, s-a ridicat bariera; dar, între timp, a apărut un alt tren, care a declanșat să coboare bariera. Ce căutau șoferii acolo? Căutau să rămână fără permis...”, a punctat instructorul în conducere defensivă, la emisiunea „DC Conducem” de la DCNews.

Când NU trebuie să pleci de pe loc la trecerea cu calea ferată prevăzută cu barieră

Deși unii conducători auto consideră că pot porni de pe loc în momentul în care bariera începe să se ridice, Titi Aur explică atunci când este permisă, de fapt, traversarea căii ferate după trecerea unui tren. Elementul important în acest caz este stingerea semaforului roșu și apariția albului intermitent, atenționează instructorul de conducere defensivă.

„Nu pleci. Îți ia permisul sau ar trebui să ți-l ia. Dacă ar sta poliția acolo, ți-ar lua permisul. Sunt locuri în România în care se întâmplă asta, în care polițiștii stau după barieră. Și foarte bine fac! Dacă (n.r. pleci) în momentul în care începe să se ridice bariera sau înainte de a se stinge semaforul din roșu. (...) Nu pleci de la barieră până când nu se oprește semaforul din roșu tocmai pentru o astfel de situație. Exact pentru o astfel de situație!

De ce sunt două semafoare? Tocmai ca să nu existe riscul să ardă un bec și, atunci, dacă se aprinde intermitent doar unul, îți dai seama că de fapt trebuiau să se aprindă stânga-dreapta”, a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, Titi Aur, în dialog cu jurnalistul Florin Răvdan.

Semnalul care îți permite să traversezi

Ridicarea barierei nu este suficientă pentru a relua deplasarea, amintește Titi Aur. Șoferii trebuie să aștepte stingerea semnalului roșu și aprinderea celui alb înainte de a traversa calea ferată. Așadar, abia atunci pot conducătorii auto să plece de pe loc.

„Până când nu se aprinde becul alb, cel care-ți dă voie să treci, nu treci. Doar dacă e becul alb aprins ai voie să treci. Când începe să se ridice bariera, nu pleci de pe loc! Aștepți să se ridice bariera, dar nu trebuie să te intereseze acest lucru. Bariera nu există pentru conducătorul auto! Semaforul este pe roșu până când bariera este ridicată și, după ce s-a stins semaforul de pe roșu, până se aprinde cel alb, nu treci.

Albul îți confirmă că instalația funcționează și atunci știi că poți să treci și fără să te asiguri”, a mai precizat Titi Aur.

Recomandarea lui Titi Aur, chiar și atunci când ai cale ferată cu barieră: Asigură-te!

Chiar dacă, în condițiile în care instalația funcționează și semnalul alb este aprins, șoferii nu au obligația legală de a se asigura, Titi Aur recomandă ca aceștia să verifice totuși dacă se apropie vreun tren, ca măsură de precauție.

„Recomandarea este să te asiguri, că nu poți să știi niciodată când se strică sistemul, adică să ai semafor alb și vine și trenul. Asta ar fi o excepție foarte mare, dar trebuie să pui în calcul, din punct de vedere preventiv, și asta. Nu ești obligat să te asiguri legal când albul e intermitent, dar defensiv, preventiv, este bine să te asiguri”, a mai spus Titi Aur. Acesta explica, încă din 2025, la DCNews, că șoferii români nu percep pericolul la trecerile la nivel cu calea ferată. Numai 104 accidente la trecerile la nivel cu calea ferată au avut loc în România în primele 11 luni ale anului trecut.