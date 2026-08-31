A7, deschis până la Bacău. Se poate circula pe 241,62 km din totalul de 319 km

Foto Facebook Cristian Pistol. Autostrada A7

Autostrada Moldovei primeşte încă un lot. Luni, 31 august, de la ora 16:00, se va putea circula pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai autostrăzii Ploieşti-Paşcani.

Anunţul a fost făcut de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Conform acestuia, luni, 31 august, se deschide circulaţia între Adjud şi Bacău Sud, iar şoferii vor putea circula în regim de autostradă pe 241 km din cei 319 km ai autostrăzii Moldovei.

"Luni, 31 august, ora 16:00: deschidem circulația pe autostradă între Adjud și Bacău Sud!



Luni, 31 august, de la ora 16:00, se va putea circula pe cei 47,10 km noi de autostradă. Din acel moment, drumul pe autostradă de la București va ajunge, într-o primă fază, până la nodul rutier al VO Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui.

În perioada imediat următoare, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația se va extinde până la Nodul Rutier Bacău Nord al VO Bacău (încă 4 km). Am ales această etapizare pentru un singur motiv: deschidem fiecare kilometru doar atunci când conexiunile lui sunt complete și sigure.

Odată cu deschiderea sectorului Adjud - Bacău Sud, se va circula pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai A7 (Ploiești – Pașcani), ale cărei loturi în execuție sunt finanțate prin PNRR.

Moldova își primește autostrada — și, odată cu ea, perspective economice concrete de dezvoltare!", a scris Cristian Pistol pe Facebook.

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Şi Ilie Bolojan a anunţat deschiderea autostrăzii.

Se fac ultimele pregătiri pe Autostrada Moldovei A7, în zona nodului rutier cu Centura Bacăului, înainte de deschiderea circulaţiei până la Bacău. Luni, 31 august, încă 47 de km de autostradă vor intra în trafic, între Adjud şi Bacău. A7 începe de la Ploieşti şi se îndreaptă spre Moldova. Cu deschiderea tronsonului Adjud - Bacău, ajungem la aproximativ 242 de kilometri de autostradă deschişi circulaţiei din cei 319 kilometri ai A7. Pentru cei care pleacă din Bucureşti, asta înseamnă peste 300 de km de drum de mare viteză până după Bacău, pe A3 şi A7. Mai sunt încă 77 de km în lucru, între Bacău şi Paşcani, a scris Bolojan, joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările realizate până acum au fost finanţate prin PNRR, iar după 31 august fondurile pentru ultimul sector vor fi asigurate, în lunile următoare, de la bugetul de stat.

A7 continuă spre nord. În 2026, contractele de lucrări au fost extinse cu sectorul Paşcani-Suceava şi, mai departe, spre Siret şi graniţa cu Ucraina. Paşcani - Suceava - Siret şi tronsonul din A8 Paşcani - Iaşi - Ungheni sunt incluse în proiectele finanţate prin SAFE, din cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă şi militară. Autostrada spre Moldova asigură o conexiune mai rapidă cu regiunea, cu un impact direct asupra dezvoltării economice şi mobilităţii, a precizat prim-ministrul interimar.

Fiecare judeţ din România, legat de autostradă până în 2031

Fiecare judeţ din România va avea în 2031 autostradă sau drum expres, dacă păstrăm acest ritm şi, bineînţeles, dacă şi finanţările şi contextul internaţional vor permite menţinerea unui ritm de dezvoltare accentuat, a declarat, la începutul anului, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ionel Scrioşteanu, la un eveniment de specialitate.

Potrivit acestuia, ţinta pentru 2025 este darea în trafic a unui număr de 250 de kilometri de autostradă şi drum expres şi, astfel, depăşirea bornei de 1.500 de kilometri de autostradă pe care să circule românii.

"Dacă anul trecut am avut cel mai bun an - 200 km finalizaţi -, anul acesta ţintim 250 km şi vom depăşi borna de 1.500 km de autostradă şi drum expres daţi în trafic, după ce, în 2023, am depăşit borna de 1.000 km. Ţinta noastră e să ajungem să avem în execuţie 1.000 km de autostradă şi drum expres şi să păstrăm această, să zic, limită, pe măsură ce dăm în trafic. Cum sunt anul acesta 250 km, să avem contracte semnate pentru execuţie de cel puţin 250 km, în aşa fel încât acest ritm pe care România poate să-l susţină din punct de vedere financiar, de 1.000 km în execuţie, să asigure în următorii 7 - 8 ani un nivel de infrastructură care să permită ca fiecare judeţ... Eu am făcut un calcul pentru programul de guvernare pe care l-am aprobat în decembrie: în anul 2031 fiecare judeţ din România va avea autostradă sau drum expres, dacă menţinem acest ritm, bineînţeles dacă şi finanţările şi contextul internaţional vor permite menţinerea unui ritm de dezvoltare accentuat", a spus Scrioşteanu.

Secretarul de stat a menţionat că Autostrada Moldovei este cea mai rapid construită autostradă din sud-estul Europei, respectiv 320 kilometri în aproape 3 ani.

"Este cea mai rapid construit autostradă din sud-estul Europei şi nu vă spun lucruri mari. 320 km în aproximativ 3 ani de zile. Am avut un noroc colosal din punct de vedere al infrastructurii de transport rutier al României, pentru că în 2020 am demarat procedurile pentru proiectarea acestui obiectiv, finalizarea studiului de fezabilitate şi proiectare şi momentul apariţiei PNRR-ului ne-a surprins cu acest proiect la cheie. La cheie în faza în care am putut opta pentru licitaţie Fidic roşu, adică în momentul în care s-a semnat contractul, practic, la foarte puţin timp, chestii de săptămâni, s-a putut demara efectiv lucrarea în şantier. Au fost 13 loturi. Ultimele loturi vor fi date în trafic în zona Paşcaniului anul viitor, în mai-iunie maxim. Deci, vom avea de la Bucureşti până la Paşcani o autostradă complet funcţională, cu perdele forestiere, cu toate dotările necesare", a susţinut el.