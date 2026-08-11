Se închide o bucată din Autostrada Moldovei (A7): DRDP Iași, anunț important pentru șoferi

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Un sector intens circulat din Autostrada A7 va fi închis temporar traficului rutier în perioada 17–31 august. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de racordare cu noile loturi ale Autostrăzii Moldovei, iar tot fluxul de autovehicule va fi deviat prin interiorul orașului, unde autoritățile avertizează că se vor forma ambuteiaje masive.

Varianta Ocolitoare Bacău, parte a Autostrăzii Moldovei (A7), se va închide temporar circulației în perioada 17-31 august 2026. Decizia a fost luată pentru a se efectua lucrările necesare racordării cu noile tronsoane ale Autostrăzii Moldovei aflate în execuție, potrivit Bacău.net.

Anunțul a fost făcut de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Măsura va fi aplicată la solicitarea constructorului, în baza avizelor emise anterior de CNAIR și Inspectoratul General al Poliției Române.

Închiderea va viza întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, de la intrarea în municipiu dinspre Nicolae Bălcescu, la intersecția cu DN2, km 279+650, până la capătul nordic, în zona Bogdan Vodă, la intersecția cu DN2, km 296+400.

Pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi preluat de DN2 și va traversa municipiul Bacău. Autoritățile avertizează că sunt posibile ambuteiaje și timpi mai mari de așteptare, în special la orele de vârf.

„Având în vedere disconfortul temporar creat, facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto, cu recomandarea configurării din timp a rutelor de deplasare, pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mai mari de așteptare în trafic“, a transmis DRDP Iași.

Închiderea centurii este necesară pentru racordarea acesteia cu ultimul lot al secțiunii A7 Focșani-Bacău, dintre Răcăciuni și municipiul Bacău. În paralel, lucrările continuă și pe cele trei loturi ale secțiunii A7 Bacău-Pașcani.

Ca urmare a lucrărilor efectuate, în perioada următoare se va putea circula exclusiv pe autostradă de la București până la Bacău, ulterior de la București până la Pașcani, pe A3 și A7.

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A7 ar putea fi deschisă până la Pașcani până la finalul acestui an

Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, anunța luna trecută că lucrările la Autostrada Moldovei (A7) avansează într-un ritm susținut, inclusiv la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău.

Potrivit acestuia, stadiul fizic al lucrărilor a depășit 95% pe sectorul Adjud-Răcăciuni și a ajuns la aproximativ 80% pe lotul Răcăciuni-Bacău.

„Autostrada Moldovei (A7): evoluție bună a lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău (km 83+548), în lungime de 1.215 m!

În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor și la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri.

În paralel, între Adjud și Răcăciuni se finalizează șanțurile de scurgere a apelor pluviale, parcările și se montează gardurile de protecție.

Pe toți cei 47 km ai șantierului, între Adjud și Bacău, antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.900 de muncitori și 400 de utilaje.

Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la peste 95% pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni al lotului 2 și la aproximativ 80% pe lotul 3 (Răcăciuni - Bacău)”, anunța Cristian Pistol pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca până la sfârșitul anului să se poată circula pe 397 de kilometri de autostradă între București și Pașcani.