Accidentele pe trotinetele electrice, mai periculoase decât cele cu motocicleta. Suedia schimbă legea, dar ce face România?

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Suedia schimbă legislaţia cu privire la circulaţia trotinetelor electrice din 2027, după o creştere simţitoare a numărului de accidente. Datele unui studiu arată că accidentele pe trotinete sunt de trei ori mai periculoase decât cele cu motocicleta.

Utilizatorii de trotinete electrice sunt de trei ori mai expuşi la leziuni cerebrale decât motocicliştii, conform unei analize a accidentelor din Anglia şi Ţara Galilor. Leziunile cerebrale au reprezentat peste o treime din rănile adulților pe trotinete electrice, dar utilizatorii au suferit, de asemenea, mai multe leziuni ale organelor interne și ale vaselor de sânge decât motocicliștii sau bicicliștii, a constatat studiul citat de The Guardian.

Trotinetele electrice au devenit o problemă majoră în ceea ce priveşte siguranţa în trafic în ultimii ani, şi nici măcar statele care au un nivel ridicat al educaţiei rutiere nu sunt exceptate.

În Suedia, spre exemplu, în 2025 au fost 6600 de accidente în care au fost implicaţi utilizatori de trotinete electrice, conform lui Răzvan Pârvu, comandant de poliţie în Helsinbourg, Suedia.

"Bicicliştii din Suedia nu au voie să meargă pe trotuare. Au zone speciale pentru biciclete. În caz de nu există aceste zone, trebuie să respecte regulile de trafic. Dar de obicei sunt zone pe unde trebuie să meargă ei.

În ceea ce priveşte trotinetele, cele mai multe merg prin trafic. Şi aici e o problemă. Suedia vrea să schimbe legislaţia din 2027, pentru că a crescut foarte mult numărul accidentelor. În 2024 au fost 4600 de accidente, iar în 2025 au fost 6600 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. De asta vor să schimbe legislaţia. Nu ştiu ce vor adopta, dar probabil vor impune reguli mult mai severe", a declarat Răzvan Pârvu la DC Conducem.

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Ce face România?

Într-o postare pe pagina de Facebook, Primăria Sectorului 1 a anunțat că, în baza unui nou regulament aprobat de Consiliul Local, vor fi aplicate amenzi pentru circulația și staționarea nepermisă a trotinetelor electrice, în parcuri, pe spațiile verzi și în alte zone interzise.

Amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, iar pentru circulația sau staționarea pe spațiile verzi acestea ajung la 3.000-5.000 de lei.

Potrivit sursei citate, în anumite situații, Poliția Locală va putea dispune și ridicarea autovehiculelor.

"Pentru majoritatea acestor contravenții, regulamentul prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Excepție face staționarea sau circulația pe spațiile verzi, pentru care sancțiunea este cuprinsă între 3.000 și 5.000 de lei.

Pe lângă amendă, Poliția Locală Sector 1 va putea dispune, în condițiile prevăzute de lege, și măsura tehnico-administrativă a ridicării autovehiculului", a transmis Primăria Sectorului 1 pe pagina de Facebook.

Femeile, mai afectate decât bărbaţii în caz de accident

Analiza accidentelor arată că femeile au fost implicate cu aproximativ o treime mai multe coliziuni decât bărbații – și au avut o probabilitate de peste două ori mai mare de a raporta leziuni severe. Copiii s-au aflat, de asemenea, în pericol, 16% din leziunile pe trotinete electrice fiind înregistrate la persoane sub 18 ani.

Rezultatele au dus la apeluri pentru a face trotinetele electrice mai stabile și mai sigure, în special pentru femei, care suferă mai multe leziuni toracice deoarece ghidonul este stabilit, de obicei, la o înălțime potrivită pentru bărbați. Instruirea obligatorie privind siguranța și purtarea obligatorie a căștii ar fi, de asemenea, de ajutor, au spus experții.

David Bodansky, medic primar chirurg ortoped la spitalul Chelsea and Westminster, spune că unul dintre motivele pentru care se produc atât de des accidente cu trotinetele electrice este reprezentat de designul acestora.

"Au roți foarte mici și este foarte ușor să blochezi una dintre ele într-o groapă. Apoi te dai peste cap prin față și aterizezi în cap”, a spus el. Mai puțin de 6% dintre conducătorii de trotinete electrice au raportat că purtau cască, potrivit studiului publicat în Scientific Reports.

În Suedia nu există vârstă minimă pentru circulaţia cu trotineta electrică

Conform lui Răzvan Pârvu, Suedia nu are limită de vârstă pentru circulaţia cu trotinetele electrice. În plus, nu se face nici educaţie pentru acest tip de mijloc de transport.

"Acum, spre exemplu, nu există vârstă minimă pentru trotinetele electrice. Sub o anumită putere, este considerată ca o bicicletă. Şi probabil şi din cauza asta sunt foarte multe accidente rutiere.

Din păcate, nu se face nici educaţie rutieră în ceea ce priveşte aceste vehicule. Când eram eu la şcoală, se făcea educaţie pentru circulaţie cu motociclete. În Suedia, de la 15 ani poţi merge cu astfel de vehicule. Era o oră pe săptămână atunci. Dar aceste lucruri au dispărut, şi iată că se petrec accidente. Trebuie să informăm lumea despre pericolul acestor trotinete", a mai declarat poliţistul.

Lipsa de educaţie, problemă generală în Europa

"Spre deosebire de mașini și motociclete, trotinetele electrice au fost introduse fără nicio cerință de instruire formală, deși sunt vehicule motorizate”, a spus Dr. Petya Ventsislavova, lector principal în psihologia transporturilor la Universitatea Nottingham Trent.

"Trotinetele electrice se manevrează foarte diferit față de biciclete. Utilizatorii stau în picioare, au un centru de greutate mai ridicat, folosesc o direcție mai sensibilă și sunt mai vulnerabili la opriri bruște cauzate de roțile mici care lovesc borduri, gropi sau resturi de pe carosabil. Aceste caracteristici le fac în mod inerent mai puțin stabile și contribuie la gravitatea leziunilor atunci când au loc accidente", a mai explicat aceasta.