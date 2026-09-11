Decizie radicală în Capitală după bilanțul negru de pe șosele. Cms. șef Radu Gâtan explică pericolul trotinetelor electrice

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Trotinetele electrice de închiriat au fost interzise în parcurile administrate de Primăria Capitalei. Cele care aparţineau persoanele fizice erau deja interzise, din octombrie 2025.

"Trotinetele electrice de închiriat, complet restricționate în parcurile din București și la evenimentele stradale!

Am chemat la discuții principalii operatori de trotinete și polițiile locale de sector.

Le-am cerut ca în toate parcurile, viteza trotinelor electrice să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h.

În trecut, dacă intrai cu ea în parc, automat viteza maximă pe care o puteai atinge scădea la 5km/h. De acum, cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea folosi.

Regula se va aplica și la evenimentele stradale cu public mare", a transmis Primăria Generală pe Facebook.

De ce sunt periculoase trotinetele electrice?

Răspunsul la această întrebare a fost oferit în cadrul dezbaterii "Educaţia Rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă", organizată de DC Media Group în urmă cu două luni.

Cms. șef de poliție Radu Gâtan, Director adjunct Direcția Rutieră, IGPR, a spus în cadrul dezbaterii câte accidente cu trotinete electrice au fost înregistrate în prima jumătate de an 2026.

"Ca şi cifre, pentru prima perioadă a anului 2026, au fost înregistrate 218 accidente pentru conducătorii de biciclete, cu +16% faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut, iar la trotinete electrice 119 accidente, +32% faţă de anul trecut. Aici mă refer la accidente cu consecinţe grave. Dacă ne raportăm la accidente uşoare, cu răniţi uşor, statistica e mult peste. Bicicliştii au fost implicaţi în 1758 accidente, +7% faţă de anul trecut, şi 1064 accidente rutiere cu trotinete electrice. E o cifră foarte mare.

Cei mai mulţi conducători de trotinete şi biciclete sunt tineri. Şi ajungem la educaţie rutieră, care trebuie să pornească de la cea mai fragedă vârstă. De la părinţi, care trebuie să îi instruiască pe copii de acasă, iar toţi ar trebui să înţeleagă să respecte regulile nu din frica de sancţiuni. Problema e integritatea fizică în caz de accident", a declarat cms. şef de poliţie Radu Gâtan.

Raed Arafat, secretar de stat în MAI şi şeful DSU, a tras şi el un semnal de alarmă în ceea ce priveşte trotinetele electrice.

"Mai e un aspect, care trebuie explicat tuturor. Când eşti pe trotinetă, motocicletă, bicicletă, ce trebuie să înţelegi, chiar dacă eşti copil, e că eşti un proiectil care călătoreşte cu viteză, chiar până la 30-35 km/h. Aşa se merge şi pe trotuar. Dacă loveşti ceva şi cazi, trebuie să înţelegi că tu cazi cu viteza de 35 km/h neprotejat. Dacă nu ai nici cască, riscul este să rămâi cu sechele foarte grave, sau chiar să mori. Dacă loveşti altă persoană, e posibil să ucizi acea persoană sau să o răneşti foarte grav", a declarat Raed Arafat.

Primăria Sectorului 1 anunţă amenzi mari

Într-o postare pe pagina de Facebook, Primăria Sectorului 1 a anunțat că, în baza unui nou regulament aprobat de Consiliul Local, vor fi aplicate amenzi pentru circulația și staționarea nepermisă a trotinetelor electrice, în parcuri, pe spațiile verzi și în alte zone interzise.

Amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, iar pentru circulația sau staționarea pe spațiile verzi acestea ajung la 3.000-5.000 de lei.

Potrivit sursei citate, în anumite situații, Poliția Locală va putea dispune și ridicarea autovehiculelor.

"Pentru majoritatea acestor contravenții, regulamentul prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Excepție face staționarea sau circulația pe spațiile verzi, pentru care sancțiunea este cuprinsă între 3.000 și 5.000 de lei. Pe lângă amendă, Poliția Locală Sector 1 va putea dispune, în condițiile prevăzute de lege, și măsura tehnico-administrativă a ridicării autovehiculului", a transmis Primăria Sectorului 1 pe pagina de Facebook.