Ilie Bolojan ar putea demisiona din funcția de premier. Scenariul discutat în PNL - Surse/ Update: Reacția Guvernului

Ilie Bolojan, premier interimar. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan ar putea demisiona din funcția de premier, potrivit unor surse politice, subiect discutat în aceste momente în cadrul PNL. Guvernul a reacționat, vineri dimineață, la această informație.

UPDATE: Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a infirmat discuțiile despre posibila demisie a premierului Ilie Bolojan.

„Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan. Este un fake news absolut. Nu se pune această problemă”, a declarat Ioana Dogioiu.

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Ilie Bolojan ar putea renunța la funcția de prim-ministru până la finalul săptămânii viitoare, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Scenariul este discutat în PNL în contextul blocajului politic din ultimele luni și al întârzierii în formarea unui nou Guvern.

Ce se discută în PNL

Potrivit informațiilor citate, Ilie Bolojan ar putea folosi demisia ca mijloc de presiune asupra președintelui Nicușor Dan, pentru ca acesta să înceapă mai repede procedurile pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

La Cotroceni nu a fost anunțat până acum niciun calendar clar pentru formarea unui nou Executiv și nici pentru consultările oficiale cu partidele, etapă care ar trebui să precede desemnarea premierului.

În PNL este discutat inclusiv un termen pentru o eventuală demisie. O variantă vehiculată este finalul săptămânii viitoare, înainte de următoarea evaluare a României făcută de agenția de rating S&P.

Situația este urmărită cu atenție de liberali și din cauza riscului ca România să fie retrogradată la categoria „junk”. Stabilitatea politică este unul dintre criteriile luate în calcul de agențiile de rating, iar o eventuală retrogradare ar putea avea consecințe politice pentru PNL, partid care a scăzut în sondaje.

Scenariul discutat în partid nu se limitează însă la plecarea lui Ilie Bolojan. Sursele liberale susțin că, în cazul în care premierul ar demisiona, miniștrii PNL și cei ai USR ar putea părăsi, la rândul lor, Guvernul.

Deocamdată, nu este clar cum ar urma să fie făcut anunțul. Una dintre variante presupune o demisie anunțată direct, în timp ce o altă variantă ar fi ca Bolojan să transmită mai întâi public un avertisment și să stabilească un termen până la care președintele să anunțe noul premier.

Guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează ca executiv interimar, după căderea la moțiunea de cenzură din 5 mai.

Ilie Bolojan, de acord cu un „guvern tehnocrat”

Premierul interimar a reiterat, joi, 10 septembrie, că PNL nu va susţine un guvern din care să facă parte şi PSD, dar este de acord cu un Guvern de tehnocraţi, fără influenţe politice.

„Personal, atât eu, cât şi partidul pe care îl reprezint rămânem consecvenţi la ceea ce am declarat, atât în primăvară, dar şi în vară. Dacă vă aduceţi aminte, înainte de această moţiune de cenzură, am avertizat PSD că o astfel de moţiune va genera o criză şi că în condiţiile în care nu mai respectă nicio înţelegere, nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD-ul, lucru care a rămas constant, şi tot în urma încercărilor care au avut loc de a forma guverne, vă aduceţi aminte, ceea ce s-a întâmplat cu propunerea de guvern Tomac, care nu a mai fost supusă votului, am avut apoi încercarea de a forma guvernul Veştea, care era un guvern care se baza pe o trădare din interiorul PNL, şi netrecând nici acest lucru, soluţia pe care am propus-o la începutul verii, şi pe care o văd fezabilă, este să formăm un guvern de tranziţie, i-am spus, un guvern de armistiţiu, văd un guvern technocrat în această formulă cu un premier, dar în principal care să se bazeze pe technocraţi, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar nişte proxi technocraţi, dar care nu au cunoştinţe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificaţi, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate şi alţii sunt în faţă şi îşi pot asuma răspunderea”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV.