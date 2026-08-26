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Singura întrebare rămasă fără răspuns în cazul Cristina Trăilă. Bogdan Chirieac spune unde e de fapt cheia investigaţiei

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 26 Aug 2026
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cristina traila dna
Foto: Facebook Cristina Trăilă

Cristina Trăilă a fost audiată marţi, 25 august, la DNA Iaşi, iar acum este urmărită penal în dosarul Fănel Bogos. Cristina Trăilă a demisionat din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului.

Analistul politic Bogdan Chirieac afirmă, însă, că a rămas o întrebare fără răspuns în tot acest caz. Acesta a spus cine, în opinia sa, a dat de fapt dispoziţie pentru aranjarea întâlnirii dintre Fănel Bogos şi Ilie Bolojan. 

"Acum, nici eu nu cred că doamna Trăilă a luat bani pentru această întâlnire. Cred că doamna Trăilă a primit dispoziție de la partid să aranjeze întâlnirea. Deci de la partid a primit-o, chiar de la trezorierul partidului, care a și venit cu cetățeanul respectiv. Cum s-a făcut întâlnirea asta nu știu, că înțeleg că nu e trecută în scripte.

În opinia mea, un premier trebuie să se întâlnească în fiecare zi cu oameni de afaceri importanți din diverse domenii de activitate, ca să nu pierzi legătura cu pământul, că ăștia vor să ne aducă prosperitatea, dar în viața lor n-au tăiat o factură. Problema pe care o văd aici este înregistrarea aceea în care domnul de la Vaslui spune că a plătit 1,5 milioane de euro pentru această întâlnire și n-a rezolvat nimic.

1,5 milioane de euro unde sunt? Aia e singura întrebare. Că dacă s-a văzut Bolojan cu un om de afaceri important — că înțeleg că e foarte important în ramura sa — nu era o problemă. Problema era că s-au dat 1,5 milioane de euro.

1,5 milioane de euro s-au dat în acte? A fost donație la partid? Și atunci, o să înțeleg, că vedem cum e și în America, cu donatorii. Dar poate s-au dat prin alte mijloace? S-a investigat lucrul ăsta? Sau a vorbit prostii omul la telefon să se dea mare? Se poate și asta. Acolo e investigația. Că de întâlnit, știm cu toții că s-au întâlnit. Acum, să-l iei și pe portarul de la intrare de la Palatul Victoria că i-a permis accesul, mi se pare excesiv.

Iar la Trăilă nu văd să fi luat bani că s-a întâlnit cu Bogos. Dar cine a luat 1,5 milioane de euro? Și mă gândesc că ăștia de la DNA, procurorii, nu au acuzat-o degeaba pe doamna Trăilă. Adică aveau ceva la mână, că doar n-or fi „nino-nino” să vină cu acuzații din astea contrafăcute și cu invenții", a punctat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Cristina Trăilă a demisionat de la SGG

"Față de toate aspectele vehiculate public, tin să fac următoarele precizări:

Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.

Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL.

Ca atare, am decis să demisionez din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului. Atașez mai jos documentul", a scris Cristina Trăilă pe pagina sa de Facebook.

Cristina Trăilă este urmărită penal 

Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Potrivit unui comunicat emis de Direcția Națională Anticorupție (DNA), ea este acuzată că "a apelat la rețele de influență" pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui și este cercetată pentru "complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite".

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta Trăilă Cristina, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.
Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.

Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", transmite DNA într-un comunicat de presă.

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acest articol reprezintă o opinie
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Comentarii (1)

traian-traian   •   26 August 2026   •   17:35

Dl. jurnalist, va rog sa transcrie-ti macar un paragraf dintr-o discutie dintre un reprezentant al ciobanilor din romania care au pe stoc niste milioane de berbecuti pentru a fi vanduti la arabi si musulmani si i. bolojan in cabinetul principal al acestuia? eu cred ca intre ciobani si gainari este diferenta mare de caracter

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