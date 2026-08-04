„Ilie, fă-te că lucrezi”: Elena Cristian acuză autoritățile că mimează rezolvarea crizei energetice

Elena Cristian, analist DC Business

În contextul crizei energetice și al măsurilor anunțate de autorități, Elena Cristian susține că România acționează abia după apariția problemelor și nu are un plan coerent pentru gestionarea acestora.

Elena Cristian, analist DC Business, a criticat modul în care autoritățile gestionează criza energetică și a explicat că măsurile sunt luate prea târziu, fără strategie și fără o viziune pe termen lung.

Potrivit acesteia, deciziile sunt haotice și au rolul de a crea impresia că se acționează, când, în realitate, nu se face nimic.

„Se vorbește de această criză de cel puțin 5-6 luni. Au fost avertizări, nu doar în România, ci și la nivel european, despre seceta din acest an și despre ceea ce ar putea urma.

Tu, țară dependentă de Centrala de la Cernavodă, că suntem dependenți de asta și de ceea ce se întâmplă acolo, nu iei nicio măsură timp de foarte multe luni și când vezi că Dunărea poate fi traversată cu piciorul și când vezi că lucrurile sunt în colaps, atunci vii și spui: „Închideți lumina! Ce putem face noi?”.

Păi ce putem face? Producem energie solară foarte ieftină pe care o exportăm pentru că nu avem capacități de stocare și seara cumpărăm la prețuri de 20 de ori mai mari, că așa suntem noi. Suntem foarte darnici.

Ce putem face? Păi hai să închidem marile companii. Ați văzut că deja Dacia Renault a decis să stopeze producția pentru două săptămâni.

Din punctul meu de vedere, deciziile sunt haotice și funcționează pe modelul: „Mircea, fă-te că lucrezi”. Este fix acest model. De această dată este: „Ilie, fă-te că lucrezi”.

Este vorba despre decizii luate doar să pară că se face ceva. În realitate, nu există nicio decizie clară, nicio strategie pe termen lung și nicio gândire peste 2-5 zile, deci nici pe termen foarte scurt. Lucrurile sunt haotice”, a spus Elena Cristian.

VEZI ȘI: Primul primar care se ridică împotriva lui Bolojan: Nu fac rabat la siguranța cetățeanului pentru că a dat premierul comunicat. Iluminatul public nu va fi închis

„De ce Strategia Energetică Națională nu este o problemă de securitate națională”

Elena Cristian a explicat că nemulțumirea oamenilor este justificată în contextul măsurilor de austeritate și a criticat lipsa unei abordări la nivel de securitate națională în gestionarea crizei energetice.

„E normal ca oamenii să fie supărați. Se vorbește doar despre austeritate și despre tăieri de luni de zile. Este normal ca oamenii să fie supărați, este normal ca cetățenii unei țări să ceară strategie și coerență în decizii de la cei care conduc.

Eu mă întreb de ce Strategia Energetică Națională nu este renegociată la Bruxelles, de ce nu este o problemă de securitate națională. Nu am văzut niciun CSAT convocat pe această temă în perioada următoare, pentru că totuși vorbim despre o lună de restricții, o lună care se poate transforma în două, trei, cinci.

Stăm și așteptăm ce?”, a spus Elena Cristian la România TV.

VEZI ȘI: Avertisment privind un posibil blackout în România. Pagube de 3-4 ori mai mari decât cutremurul din 1977

Ilie Bolojan: Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august

Autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică, a anunţat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan.

"Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea", a precizat Bolojan, care ocupă şi funcţia de ministru interimar al Energiei, după şedinţa extraordinară de Guvern de vineri.

El a amintit, în context, că este vorba despre o scădere la mai puţin de jumătate a debitelor Dunării faţă de valorile normale din această perioadă.

"În loc de peste 4.000 mc/s suntem la 1.600 mc/s cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 mc/s în aşa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării. Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducţiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puşi în situaţia, zilele trecute, să oprim un prim grup (Unitatea 1, n.r.). Aceeaşi situaţie este şi în Ungaria, deci ambele ţări ne-am redus capacitatea de producţie a energiei pe nuclear la jumătate", a explicat acesta.

Bolojan a adăugat că, pe fondul tendinţei de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să fie închis şi cel de-al doilea grup al centralei nucleare de la Cernavodă.

"Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producţia de energie electrică la nivel naţional. O producţie foarte importantă, pentru că este o producţie în bandă, inclusiv în orele de seară, când consumul creşte foarte mult. De asemenea, ca urmare a reducerii debitelor şi pe râuri, avem o capacitate limitată de a creşte producţia în hidrocentrale, putând să depăşim cu puţin peste 1.000 de megawaţi pe zi. În această situaţie, faţă de un consum normal de peste 7.000 de megawaţi, suntem în situaţia ca în orele de seară să importăm, în prezent, aproximativ 1.700 de megawaţi. În condiţiile în care s-ar opri şi al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 de megawaţi producţie în minus, ceea ce înseamnă că ar trebui să importăm peste 2.500 de megawaţi în aşa fel încât să avem sistemul energetic echilibrat", a subliniat premierul interimar.

România caută sprijin în Ucraina și în statele vecine pentru acoperirea necesarului de energie

Potrivit acestuia, o situaţie asemănătoare este şi în ţările vecine României.

"Am discutat în aceste zile măsurile pe care le putem adopta pentru a asigura funcţionarea sistemului energetic naţional în condiţii normale. Pe plan extern sunt foarte importante interconexiunile şi importul de electricitate din ţările care au încă capacităţi în exces în producţie. Astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deţine şi portofoliul energiei, domnul Şmîhal, pentru a ne susţine în perioada următoare cu producţia din una din centralele nucleare ale Ucrainei. Şi în acest sens Transelectrica şi Nuclearelectrica vor purta discuţii în aceste zile pentru un ajutor de urgenţă din partea Ucrainei în orele de seară. Şi pe celelalte pieţe, zona Bulgaria, Grecia, discutăm în aşa fel încât să asigurăm la maximum posibil necesarul de energie electrică în orele de seară", a arătat sursa citată.

Conform acestuia, toate capacităţile ţării aflate în producţie au primit recomandări să funcţioneze la capacitate maximă, atât centralele pe gaz care produc în cogenerare în marile oraşe, dar şi centrale pe cărbune "în aşa fel încât să putem creşte cu 100-200 de megawaţi producţia din aceste surse de energie".

De asemenea, centralele hidroelectrice vor lucra în principal în orele de seară, în aşa fel încât atunci când este un deficit de energie să fie un aport maxim şi din acest sector de producţie.

"ANRE şi Transelectrica au autorizat şi vor autoriza în zilele următoare, în procedură de urgenţă, toate capacităţile care sunt finalizate şi sunt în faza de obţinere a autorizaţiilor de exploatare pentru a putea intra imediat în producţie. E vorba de fotovoltaice, eolian, stocare. S-au autorizat peste 400 de megawaţi în aceste zile, dintre care o treime pe capacităţi de stocare, pentru ca şi acestea să-şi aducă aportul în această situaţie", a mai afirmat Bolojan.

"Este importantă şi economisirea voluntară în orele de seară"

Acesta a adăugat că un lucru important este menţinerea în funcţiune a grupul doi de la Cernavodă. În acest sens, Guvernul a alocat, în şedinţă, printr-o hotărâre, şapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor, pentru Administraţia Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducţiunii dinspre Cernavodă.

Scopul este de a menţine, chiar în condiţiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducţiune, de unde îşi extrag apa pompele care asigură răcirea centralei, în aşa fel încât pe Canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă, să fie un debit relativ constant.

"Toţi cei care lucrează în această zonă, de la canalele navigabile, Apele Române, structurile fluviale ale Armatei Române, să asigure dragajul. Analizăm inclusiv posibilitatea scufundării unor barje pentru a direcţiona fluxul principal către această zonă", a precizat Bolojan.

În acelaşi timp, spune premierul, este importantă şi economisirea voluntară în orele de seară când există un deficit de energie.

"Fac un apel către cetăţeni, în special către companii, către autorităţi publice, să îşi facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru. Luni vom avea o întâlnire cu dânşii în aşa fel încât să luăm în calcul şi planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanţi pentru a asigura energia electrică către populaţie. Estimările noastre, pe fondul secetei şi al prognozelor meteo, sunt că nici în următoarele două săptămâni nu vom avea precipitaţii importante. Pe fondul creşterii temperaturilor e posibil ca şi consumul să crească, ajungând până la 8.000 de megawaţi pe zi în orele de seară. În această situaţie, fiecare megawatt care este economisit este foarte important", a susţinut Ilie Bolojan.