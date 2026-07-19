Nicușor Dan ar putea readuce în joc cartea tehnocrată cu Eugen Tomac (surse)

Sursa: Agerpres

Președintele Nicușor Dan se pregătește pentru o rundă decisivă de consultări, iar surse politice indică faptul că șeful statului ar putea recurge la o mișcare surprinzătoare: reevaluarea variantei tehnocrate condusă de Eugen Tomac.

Săptămâna viitoare se anunță a fi una de foc pentru viitorul executivului. Președintele Nicușor Dan va purta discuții cu liderii partidelor, în condițiile în care, până la acest moment, consensul necesar pentru conturarea unei noi majorități nu e realizabil. Conform informațiilor vehiculate, șeful statului ar fi pregătit să facă un „pas în față” și să pună din nou pe masa negocierilor numele lui Eugen Tomac, anunță surse România TV.

Această variantă, care a mai fost analizată anterior, revine în actualitate ca o posibilă soluție de compromis pentru a debloca impasul instituțional în care se află țara.

De ce a eșuat „experiența administrativă” a lui Veștea?

Reamintim că, anterior, președintele a mizat pe Adrian Veștea și a sperat că experiența acestuia în administrație va fi cheia pentru a coagula o susținere parlamentară solidă. Calculul s-a dovedit a fi greșit. Guvernul Veștea a primit doar 189 de voturi în plenul reunit, un scor departe de pragul necesar de 233, după ce PNL, USR, AUR și UDMR au refuzat să gireze formula propusă. AUR a părăsit sala în semn de protest.

Eugen Tomac, care a mai fost desemnat anterior pentru formarea guvernului, a declarat la acea vreme că a renunțat la mandat tocmai din cauza lipsei de unitate a forțelor democratice.

„Am fost sincer, onest și deschis spre orice compromis rezonabil”, afirma Tomac și a regretat că partidele nu au înțeles urgența situației. Astăzi, însă, ecuația s-ar putea schimba radical.

Sursele sugerează că această variantă tehnocrată ar fi privită cu ochi buni de către șeful PNL, Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan așteaptă să vadă reacția liderilor politici. Dacă această propunere va fi din nou respinsă sau dacă negocierile vor stagna, varianta alegerilor anticipate ar putea deveni singura cale de ieșire din criză.

Notă: Acesta este un scenariu politic bazat pe informații de culise relatate de România TV. Dinamica negocierilor este într-o continuă schimbare.