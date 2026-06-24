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DCNews Politica Fritz, Kelemen și Bolojan, propunere de premier surpriză pentru Nicușor Dan. Vor reciprocitate cu PSD

Fritz, Kelemen și Bolojan, propunere de premier surpriză pentru Nicușor Dan. Vor reciprocitate cu PSD

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 24 Iun 2026
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Ilie Bolojan
foto Agerpres

PNL - USR - UDMR vin cu un pact surpriză de Guvern.

PNL - USR - UDMR ar urma să-i facă trei propuneri de premier președintelui Nicușor Dan. În acest sens, președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, și președintele UDMR, Kelemen Hunor s-au întâlnit astăzi la Guvern urmând să meargă cu programul de guvernare la Palatul Cotroceni. 

Ei mută discuția de la om la proiect. Indiferent de numele ales de Nicușor Dan pentru funcția de premier, dintre cele trei propuse, partidele parlamentare ar trebui să se așeze la aceeași masă - în baza unui pact de reciprocitate cu PSD- și să cadă la înțelegere pe un set de măsuri care să fie respectat, indiferent de numele care va ajunge la guvernare. 

Astfel, discuția s-ar muta pe program și pe garanția că, indiferent de numele ce va fi ales de către președintele Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de prim-ministru, acesta se va bucura de susținerea cel puțin a PSD, PNL, USR și UDMR, arată surse politice Digi24. 

Acum, președintelui Nicușor Dan îi rămâne să medieze întâlnirea PNL - USR - UDMR cu PSD. 

”Am făcut o ofertă” spunea Ilie Bolojan înainte să pice Guvernul propus Veștea în Parlament

Ne amintim că premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre acest plan în seara în care urma să fie votat în  Parlament Guvernul Adrian Veștea. El spunea, după o ședință de Guvern inopinată, că ”Dacă nu va fi validată această propunere de Guvern, am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un Guvern cu voturi clare, transparente, cu voturi care să asigure o funcționare, chiar în condiții de guverne minoritare, în perioada următoare, în așa fel încât un nou Guvern să poată să-și angajeze răspunderea ca să bifăm componenta de reforme și, sigur, să lucreze, până spre finalul anului, în condiții normale, păstrând echilibrele bugetare. (...) Este o propunere corectă, transparentă și pe față”. 

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nicusor dan
guvernare
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Comentarii (4)

ce conteaza   •   24 Iunie 2026   •   20:00

bun, deci se formeaza coada functia de pm :-(

Aristide   •   24 Iunie 2026   •   19:56

Programul de guvernare nu a fost respectat niciodata. De ce ar fi respectat acum? Ca zic tot ei? Stim si noi si stiu si ei, ca de asta propun, ca asta cu programul e inca o vrajeala.

Nicolae Ștefan   •   24 Iunie 2026   •   19:48

Ce mai vrea această greșală a naturii ... ?

Geo   •   24 Iunie 2026   •   19:42

Ilie Șmecherie, de ne-a dus la sărăcie, împreună cu doi pui de DAC, Fritz și Hunor, au găsit soluția salvatoare de a sări din lac în puț. Tupeu de băieți de cartier. Moțiunea de cenzură , a fost cel puțin împotriva lui Bolojan și USR iar ei vor la putere, vor rotativa care a amețit România și a sărăcit românii. Nu băieți, nu mai merge iar dacă din greșeală s-a prostie, mai ajungeți la putere în mandatul ăsta, AUR va avea 51% în 2028. Deci, pnl, usr, udmr, AJUNGE, nu va mai vor românii .

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