Fritz, Kelemen și Bolojan, propunere de premier surpriză pentru Nicușor Dan. Vor reciprocitate cu PSD

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PNL - USR - UDMR vin cu un pact surpriză de Guvern.

PNL - USR - UDMR ar urma să-i facă trei propuneri de premier președintelui Nicușor Dan. În acest sens, președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, și președintele UDMR, Kelemen Hunor s-au întâlnit astăzi la Guvern urmând să meargă cu programul de guvernare la Palatul Cotroceni.

Ei mută discuția de la om la proiect. Indiferent de numele ales de Nicușor Dan pentru funcția de premier, dintre cele trei propuse, partidele parlamentare ar trebui să se așeze la aceeași masă - în baza unui pact de reciprocitate cu PSD- și să cadă la înțelegere pe un set de măsuri care să fie respectat, indiferent de numele care va ajunge la guvernare.

Astfel, discuția s-ar muta pe program și pe garanția că, indiferent de numele ce va fi ales de către președintele Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de prim-ministru, acesta se va bucura de susținerea cel puțin a PSD, PNL, USR și UDMR, arată surse politice Digi24.

Acum, președintelui Nicușor Dan îi rămâne să medieze întâlnirea PNL - USR - UDMR cu PSD.

”Am făcut o ofertă” spunea Ilie Bolojan înainte să pice Guvernul propus Veștea în Parlament

Ne amintim că premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre acest plan în seara în care urma să fie votat în Parlament Guvernul Adrian Veștea. El spunea, după o ședință de Guvern inopinată, că ”Dacă nu va fi validată această propunere de Guvern, am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un Guvern cu voturi clare, transparente, cu voturi care să asigure o funcționare, chiar în condiții de guverne minoritare, în perioada următoare, în așa fel încât un nou Guvern să poată să-și angajeze răspunderea ca să bifăm componenta de reforme și, sigur, să lucreze, până spre finalul anului, în condiții normale, păstrând echilibrele bugetare. (...) Este o propunere corectă, transparentă și pe față”.