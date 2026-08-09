Ce spune Alexandru Nazare despre posibilitatea de a fi premierul României. ”Sunt lucruri pe care orice ministru responsabil le face”

Sursa Foto: Alexandru Nazare, Minsitrul Economiei şi Finanţelor, Facebook

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este vehiculat ca fiind varianta favorită a președintelui pentru funcția de premier.

Președintele Nicușor Dan i-ar fi convocat pe liderii fostei coaliții de guvernare pentru discuții la Palatul Cotroceni, spun surse RomâniaTV. Șeful statului dorește să nominalizeze cât mai curând un premier. S-a conturat un nou pol de putere, după ce președintele a discutat, în ultimele săptămâni, cu fiecare lider în parte. În acest moment, președintele ar avea pe masă două variante de premier. Primul scenariu constă într-un premier tehnocrat, mai exact Alexandru Nazare. Al doilea scenariu se rezumă la un premier politic, în acest caz fiind vorba de Sorin Grindeanu.

A doua variantă guvernamentală ar putea aduna cele 233 de voturi de la PSD, UDMR, minoritățile naționale, grupul lui Victor Ponta, independenți din zona suveranistă și o parte din PNL. Cel mai bine cotat, potrivit Polymarket, este Alexandru Nazare. Ministrul de Finanțe are cele mai mari șanse să fie premierul României. Acesta a reușit să remedieze situația economică a țării, deja destul de fragilă, prin măsurile pe care le-a susținut. Astfel, România nu a fost retrogradată la categoria junk de către agențiile de rating. Fostul membru al PNL a câștigat încredere internațională, a colaborat cu toate partidele și nu a avut conflicte cu membri din fosta coaliție de guvernare.

"În mod cert, este o veste bună ratingul Moody's"

Alexandru Nazare a intervenit, la România TV, în emisiunea moderată de Dragoș Bistriceanu, unde a vorbit despre ratingul Moody's, spunând că ceea ce va urma după rapoarte ne va valida parcursul economic. Pentru moment am reușit să trecem de o perioadă politică foarte grea, dar asta nu înseamnă că nu rămân riscuri.

"În mod cert este o veste bună ratingul Moody's. Prezervarea calificativului de investiții era o chestiune vitală pentru România în acest moment. Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi reușit, mai ales în privința modului în care ne-am fi putut finanța până la finalul anului. Din punctul meu de vedere, faptul că rămânem pe harta investitorilor va fi important pentru finanțarea cheltuielilor României în perioada următoare. A fost o perioadă foarte intensă. Cele două rapoarte, practic, ne validează, pentru moment, acest parcurs asumat. Asta nu înseamnă că nu rămân riscuri. Avem foarte multe lucruri de rezolvat în continuare. Riscurile rămân pentru că sunt multe dezechilibre pe care România le are în continuare. Aici vorbim de deficitul bugetar și multe altele. Pentru moment am reușit să trecem de o etapă foarte grea, într-un moment de turbulențe politice majore", a declarat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare, la Palatul Victoria?

Întrebat dacă ar accepta postul de premier, dacă va primi propunerea din partea președintelui României, a dat unrăspuns evaziv, dar a transmis că are o bună comunicare cu președintele Nicușor Dan: "Nu aș vrea să conectăm cele două momente, ratingul și criza guvernamentală. Eu, în privința agențiilor, nu am făcut nimic altceva decât să-mi duc treaba la capăt. Am făcut-o alături de echipele din cadrul Ministerului Finanțelor, din BNR, cu susținerea prim-ministrului și al președintelui Dan. Am trecut împreună peste aceste etape. Sunt lucruri pe care orice ministru responsabil le face".

La insistențele jurnalistului, întrebat dacă a avut loc o discuție cu Nicușor Dan, din nou, nu a dat un răspuns clar: "Eu cred că aceste discuții au loc între partide, și trebuie să aibă loc între partide, în ideea că România are nevoie de un guvern stabil cât mai repede. E un lucru pe care fiecare agenție de rating îl analizează. Avem nevoie de un guvern stabil pentru a avea o rectificare cât mai rapid făcută, undeva prin septembrie sau octombrie și pentru a lucra la proiectul de buget pentru anul 2027. Discuțiile au loc între partide și cu președintele. În momentul în care aceste discuții vor evolua, le vom comenta".

Chirieac: "Un guvern tot cu tehnocrați sau un guvern politic? La ce partide v-ați gândi?"

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Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a intervenit și a insistat asupra guvernării, la care Alexandru Nazare a răspuns în continuare cu foarte multă reținere.

"În cazul în care veți fi desemnat ca premier tehnocrat, ați vrea să aveți un guvern tot cu tehnocrați sau un guvern politic? Dacă e un guvern politic la ce partide v-ați gândi", a întrebat Bogdan Chirieac.

"În momentul în care aceste discuții vor avea loc, dacă vor avea loc, vom putea să comentăm cu adevărat. În momentul de față, mă concentrez pe ceea ce trebuie să facă un ministru de Finanțe, pe ceea ce avem de făcut neapărat în aceste săptămâni", a declarat Alexandru Nazare.

Moody's Ratings reconfirmă ratingul suveran al României la Baa3

În urmă cu două zile, Moody's Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3”, cu perspectivă negativă. La acel moment, Alexandru Nazare a venit cu mai multe detalii esențiale.

”Agenția internațională de evaluare financiară Moody’s Ratings a reconfirmat azi ratingul suveran al României la nivelul „Baa3”, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor” anunță Ministerul de Finanțe.

”Evaluarea reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar și la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, Moody’s menține perspectiva negativă, subliniind riscurile ridicate de implementare a ajustării fiscale pe termen mediu în ciuda progresului realizat în reducerea deficitului bugetar.

„Reconfirmarea ratingului de cãtre Moody's și recunoașterea progreselor fiscale, realizate mai rapid decât se anticipase, reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit sa il transmitem piețelor și investitorilor.

Faptul că deficitul pe 2026 este prognozat în scădere la 5,8% din PIB demonstrează că măsurile noastre de disciplină bugetară, pe lângă faptul cã dau rezultate palpabile, întãresc convingerea agențiilor de rating și a mediilor investiționale în atingerea obiectivelor fiscale din acest an. Pentru perioada următoare, prioritatea absolută rămâne continuarea procesului de ajustare fiscală în vederea protejării ratingului investițional și reducerii costurilor de refinanțare. Construirea consensului politic în jurul acestor obiective și evitarea blocajelor politice sunt premise necesare pentru revenirea perspectivei la stabilă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Moody’s confirmă progresele în consolidarea fiscalã

Potrivit agenției, rezultatele obținute de România în anul 2025 și în prima jumătate a anului 2026 au depãșit așteptările privind ritmul consolidării fiscale. Moody’s estimează că deficitul bugetar va scãdea la 5,8% din PIB în anul 2026, cu peste două puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent, pe fondul disciplinei în ceea ce privește cheltuielile publice și al menținerii unui nivel solid al veniturilor bugetare.

Raportul evidențiază faptul că reducerea deficitului contribuie la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la finanțarea europeanã și perspectivele solide de creștere economicã continuă să reprezinte puncte forte ale profilului de credit al țării.

Stabilitatea politicã și continuitatea consolidării fiscale rămân decisive

Menținerea perspectivei negative reflectă riscurile pe care agenția le identifică în implementarea programului de consolidare fiscală multianual. Moody’s apreciazã cã actualul context politic, caracterizat printr-un grad ridicat de fragmentare, poate afecta ritmul reformelor și capacitatea autorităților de a menține măsurile necesare reducerii deficitului pe termen mediu.

Raportul subliniazã cã urmãtoarele luni vor fi esențiale pentru evaluarea capacității României de a păstra sprijinul politic necesar continuării ajustării fiscale și implementării reformelor structurale.

Agenția evidențiazã cã necesarul ridicat de finanțare și creșterea costurilor de împrumut vor continua sã exercite presiuni asupra cheltuielilor cu dobânzile (estimate sã ajungã la 3,3% din PIB în 2028), datoria publicã estimându-se sã urce la 64,5% din PIB în 2028.

Totodatã, Moody’s reamintește cã profilul de credit al României rămâne constrâns de expunerea ridicatã la riscul geopolitic generat de proximitatea fațã de rãzboiul din Ucraina, precum și de nivelul ridicat al deficitului structural de cont curent.

Factorii care pot revizui pozitiv sau negativ ratingul României

Moody’s precizeazã cã perspectiva ar putea reveni la stabilã dacã va exista un consens politic clar pentru continuarea consolidãrii fiscale dincolo de anul 2026. Semnalele concrete urmãrite de agenție includ adoptarea bugetului pe 2027 înainte de finalul anului 2026 și adoptarea legii salarizãrii unice care sã stabilizeze cheltuielile cu salariile din sectorul public. În schimb, o încetinire a reformelor, deteriorarea mediului politic sau abandonarea mãsurilor de consolidare fiscalã ar putea genera presiuni asupra ratingului suveran al României.

Evaluările agențiilor internaționale de rating reprezintã un reper important pentru percepția investitorilor asupra economiei și influențează condițiile în care statul, companiile și instituțiile financiare se pot finanța de pe piețele financiare.

Menținerea calificativului României în categoria recomandată investițiilor contribuie la păstrarea accesului larg la finanțare în condiții competitive și reflectă încrederea acordată economiei românești în contextul continuării procesului de consolidare fiscală și al implementării reformelor asumate” comunică Ministerul de Finanțe.

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