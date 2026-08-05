Reacție bizară a lui Pîslaru la adresa jurnaliștilor după ce s-a lăudat că nu mai folosește aerul condiționat

Dragoș Pîslaru / Foto Agerpres

Dragoș Pâslaru a lansat atacuri la adresa jurnaliștilor, în timp ce vorbea despre măsurile luate acasă, dar și la ministere, pentru reducerea consumului de energie electrică, dar părând că uită ce se întâmplă în aceste zile la marile festivaluri din România.

Într-o declarație acordată jurnaliștilor miercuri, la Parlament, Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europee și al Muncii, a spus ce măsuri a luat pentru a reduce consumul de energie electrică, lansând și un atac la adresa jurnaliștilor.

Pîslaru se laudă cu stinsul becurilor, dar pare că ignoră ce se întâmplă la UNTOLD 2026

Pîslaru a precizat că problema principală a sistemului energetic apare seara, atunci când producția din surse regenerabile scade. Din acest motiv a cerut reducerea consumului chiar și prin gesturi simbolice. Dar se pare că ministrul interimar Pîslaru uită că la unele festivaluri din această perioadă din România, de exemplu, la UNTOLD, se consumă energie electrică "nesimbolică" de mare amploare, în contrast cu apelurile lansate de guvernanți, în frunte cu premierul interimar demis Ilie Bolojan, pentru reducerea consumului de energie electrică.

De asemenea, Pîslaru a afirmat că nu urmărește anumite posturi de televiziune deoarece îi provoacă „sânge rău”, criticând o parte din presă.

Vezi și - Camera Deputaților a adoptat Legea decarbonizării sectorului energetic. Amendamentul PSD, inclus în proiect

Pîslaru: ”Am cerut să nu mai fie un bec aprins”

"Ce am făcut în această perioadă este că nu mai folosesc aerul condiționat, iar la ministere am avut un întreg plan de măsuri, de lumini, de închidere a consumului, teleworking în anumite situații. Planul instituțional a fost pentru reducerea consumului.

Atenție, problema nu este în timpul zilei, când avem o producție record de regenerabile, ci seara. Am cerut să nu mai fie un bec aprins. Nu are un impact mare, dar e o chstie simbolică (...) Având în vedere și atacurile mizere din presă, vreau să vă spun programul meu. Eu la 7 dimineața mă trezesc, la 8 sunt în mașină și nu ajung acasă mai devreme de 22.30 (...) La televizor nu mă uit, îmi fac sânge rău anumite canale, eventual, din când în când, în weekend. Nivelul de profesionalism în presă suferă în anumite zone. Probabil de la căldură și criza energetică", a conchis Dragoș Pîslaru.

Vezi și - George Simion, atac la Pîslaru: „Sunteți Uniunea Sabotați România și lumea trebuie să aprindă lumina!”