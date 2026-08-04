Numărătoarea inversă a început! Încă o săptămână cu Marte în Gemeni. Patru zodii vizate

Sursă foto: Magnific AI

Pe 11 august, Marte va părăsi semnul Gemenilor și va intra în cel al Racului.

Din 28 iunie, Marte tranzitează semnul Gemenilor. Unde va mai rămâne până pe 11 august. Atunci când Marte se pregătește să iasă dintr-un semn are darul de a produce mai multe evenimente pe placul său. Reacționează pe repede înainte și fără menajamente.

Citește și Horoscop august 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Să nu uităm că, în astrologie, Marte reprezintă acțiunea, războiul, competiția, curajul, furia și agresivitatea.

Marte în Gemeni ne-a făcut să urmărim mai multe direcții și să luptăm pe mai multe fronturi în același timp. Deși avem impresia că suntem nestatornici, ne vom da seama până la urmă că, doar astfel, putem progresa sau evolua.

Iată semnele cele mai afectate!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Urmează o săptâmână plină pentru tine! Sau una destul de plictisitoare! Fie că muncești, fie că ești în concediu. Marte se pregătește să iasă din semnul tău și se va asigura că îți va declanșa numeroase stări. Totul începe cu o furie interioară, ori apărută așa de nicăieri, ori provocată de unele personale. Și va depinde doar de tine cum o vei folosi. O poți transforma în combustibil pentru a câștiga o competiție sau pentru a fi mai curajos în unele privințe. Ori, poate deveni foarte stresantă în relațiile personale. Un lucru este cert. Până pe 11 august, nu lua decizii la cald!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Marte se pregătește să iasă din casa a zecea, a carierei și a statutului. Relațiile cu șefii sau persoanele autoritare vor fi mai tensionate. Pur și simplu nu mai ești dispus să lași de la tine, vrei să fii luat în calcul și respectat. Cu cât te apropii de 11 august, cu atât vei fi mai hotărât să lupți pentru drepturile tale și să impui limite acolo unde este necesar.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Marte mai stă o săptămână în casa a șaptea, a relațiilor. Ceea ce înseamnă că nu prea vei avea liniște pe plan personal. Îți recomandăm să te implici în cât mai multe activități alături de partener, persoana pe care vrei să o cucerești sau de familie. Dacă ajungeți la plictiseală, s-ar putea să apară certuri din nimic. Și trebuie să ai asta în vedere indiferent că ești sau nu în concediu.

Pești/Ascendent în Pești

Marte mai rămâne încă o săptămână în casa a patra. Unii dintre voi se vor conecta cu familia sau cu rude pe care nu le-au mai văzut de mult timp. Asta nu înseamnă că atmosfera va fi întotdeauna armonioasă. Alții vor avea multiple schimbări legate de locuință sau zona imobiliară. Dar, per total, următoarele șapte zile vor trezi în voi tot soiul de resentimente. Important este să nu le hrăniți și să căutați liniștea.