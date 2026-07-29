Horoscop 29 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Avem o zi foarte specială din punct de vedere astrologic! Se petrec Luna Plină din Vărsător și conjuncția Soare-Jupiter din Leu.

Primul eveniment poate aduce încheieri de etapă și conștientizări mai dure. Iar al doilea, ne poate ajuta să bedem jumătatea plină în orice.

Horoscop 29 iulie 2026 Berbec

O zi potrivită pentru a te ocupa și de activitățile plăcute, nu doar de muncă. Astfel, vei fi mai atent și la propriile nevoi.

Horoscop 29 iulie 2026 Taur

Ai parte de aspecte benefice pentru a te ocupa de estetica locuinței sau de îmbunătățirea relației cu unii membrii ai familiei.

Horoscop 29 iulie 2026 Gemeni

Mintea îți va deveni un adevărat aliat, mai ales dacă o vei hrăni cu informații de calitate, idei constructive, cărți sau filme bune.

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Horoscop 29 iulie 2026 Rac

Simți nevoia să fii generos. Dar nu uita să faci asta, în primul rând, cu propria persoană. O zi bună pentru negocieri.

Horoscop 29 iulie 2026 Leu

Conjuncția Soare-Jupiter se petrece în semnul tău. Poți învăța să te bucuri de clipa prezentă și să vezi jumătatea plină a paharului.

Horoscop 29 iulie 2026 Fecioară

Nu respinge ideea pauzelor scurte și repetate! Vei avea nevoie de acestea pentru a preveni suprasolicitarea. Intuiția va fi puternică.

Horoscop 29 iulie 2026 Balanță

Spiritul de echipă este cel care te va ajuta enorm. Stai departe de oamenii care doar cer și iau fără a oferi ceva la schimb.

Horoscop 29 iulie 2026 Scorpion

Astrele te încurajează să îți faci noi strategii pe plan profesional. Și să nu te ferești de popularitate. O doză de pragmatism este necesară.

Horoscop 29 iulie 2026 Săgetător

Dacă vrei o zi bună, te poți concentra pe organizarea/efectuarea călătoriilor, pe experimentare discuțiile cu persoane de la care ai ce învăța.

Horoscop 29 iulie 2026 Capricorn

Pe plan financiar, poți primi sprijin de la cine nu te aștepți. Sau tu vei fi dispus să ajuți o persoană care trece printr-o perioadă mai grea.

Horoscop 29 iulie 2026 Vărsător

Luna Plină se petrece în semnul tău. Vei avea parte de o trezire la realitate într-un mod abrupt. Dar, vei găsi curajul necesar pentru schimbările necesare.

Horoscop 29 iulie 2026 Pești

Ai nevoie să îmbini utilul cu plăcutul, în special la locul de muncă sau când vine vorba de activitățile casnice. Astfel eviți dezamăgirile.