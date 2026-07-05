Horoscop 5 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Se încheie o săptămână foarte complexă din punct de vedere astrologic! Astăzi, Luna tranzitează semnul Peștilor. Și putem folosi acest aspect pentru a ne întoarce către introspecție.

Horoscop 5 iulie 2026 Berbec

Nicăieri nu este ca acasă! Te vei plimba, vei ieși să te vezi cu oamenii dragi, însă tu vrei să stai mai mult pe acasă.

Horoscop 5 iulie 2026 Taur

Îți recomand să nu te lași influențat de nimeni din punct de vedere financiar. Și încearcă să fii mai curios ca de obicei.

Horoscop 5 iulie 2026 Gemeni

Ești încă sub infliuența conjuncției dintre Marte și Uranus. Vei fi precum un titirez. Dar nu uita că este nevoie și de odihnă.

Horoscop 5 iulie 2026 Rac

Câteodată și uiți ce înseamnă stresul, așa de mult te-ai obișnuit cu el. Însă, astăzi, poate îți dai seama că nu ai nevoie și de problemele altora.

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Horoscop 5 iulie 2026 Leu

Parcă oamenii dragi au prea multe cerințe de la tine. Însă, doar tu poți să pui limite. Să le transmiți ce le permiți sau nu.

Horoscop 5 iulie 2026 Fecioară

Te macină serios unele gânduri. Însă, gândește-te serios dacă asta ajută cumva și la rezolvarea problemelor.

Horoscop 5 iulie 2026 Balanță

Dacă ai o zi liberă, bucură-te de ea! Dacă ești la serviciu, încearcă să te ferești de discuții moraliste sau de luptele altora.

Horoscop 5 iulie 2026 Scorpion

Programul zilei este plin. Nici nu mai ai timp să te gândești dacă îți convine ceva sau nu. Ferește-te de cheltuieli impulsive!

Horoscop 5 iulie 2026 Săgetător

Dacă în relația de cuplu sunt tensiuni, există o singură soluție. Ca tu și partenerul să vă creați un plan/să urmăriți împreună un obiectiv.

Horoscop 5 iulie 2026 Capricorn

Comunicarea cu persoanele iubite are de suferit. Simți că dai prea mult de la tine, în comparație cu ceilalți. Nu te ajută victimizarea.

Horoscop 5 iulie 2026 Vărsător

S-ar putea să fii mai apatic. Dar asta nu înseamnă că trebuie să lași timpul să trecă degeaba. Sigur vei găsi unele activități pe placul tău.

Horoscop 5 iulie 2026 Pești

Luna se află în semnul tău. Deci vor apărea stări fluctuante. Dar poate și o sensibilitate crescută. Deci ai nevoie de o companie selectă.