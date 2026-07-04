Decizia ICSID în dosarul "fraţii Micula vs România", definitivă şi executorie. CJUE nu poate anula sentinţele arbitrale internaţionale

Un judecător dând într-un ciocan judecătoresc. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a dat o decizie istorică. Sentinţele arbitrale internaţionale ICSID nu pot fi anulate de CJUE sau de Comisia Europeană.

Pentru România, vestea este cât se poate de proastă, pentru că asta înseamnă că decizia ICSID, care a dat dreptate fraţilor Micula în procesul cu statul român încă din 2013, este executorie, în ciuda faptului că instanţa UE a respins pretenţiile financiare ale acestora, de aproape 400 de milioane de euro din partea statului român. CJUE transmitea că banii reprezintă un ajutor de stat ilegal şi că trebuie recuperaţi de România.

Sentinţele ICSID, definitive şi executorii. Există o singură cale de atac

La finalul lunii iunie, Curtea Supremă a refuzat judecarea cazului Spania vs Blasket Renewable Investments, astfel că Guvernul de la Madrid este în continuare obligat să plătească investitorii pe care i-a păgubit. Cazul este extrem de similar cu cel al fraţilor Micula vs statul român.

În urmă cu câţiva ani, Spania a tăiat subvenţiile promise investitorilor. Aceştia au cerut despăgubiri şi le-au câştigat la arbitraj ICSID, în urma tratatului internaţional la care Spania aderase de bunăvoie. Dar, pentru că Guvernul a refuzat să plătească, investitorii au mers în faţa instanţelor americane pentru a-şi putea recupera banii. Autorităţile spaniole susţin că, potrivit dreptului european, nu ar fi avut voie să accepte acest tip de arbitraj, motiv pentru care sentinţele ar fi nule. Argumentul a fost susţinut de Comisia Europeană, însă a fost respins de Curtea Supremă a SUA. Prin invocarea articolelor 27 şi 46 (alin 1) din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, Curtea Supremă a SUA a arătat că un stat membru al UE nu poate invoca dreptul intern sau dreptul UE pentru a se sustrage de la obligaţiile asumate printr-un tratat internaţional.

ICSID, mecanismul internaţional de arbitraj din cadrul Băncii Mondiale, dă sentinţe definitive, executorii, care nu pot fi anulate, modificate sau blocate la plată de CJUE sau Comisia Europeană. Singura metodă prin care pot fi contestate este tot în sistemul ICSID, în faţa unui comitet special.

În 2013, Ioan şi Viorel Micula au obţinut o sentinţă favorabilă ICSID. Statul român a fost obligat să le plătească acestora despăgubiri de 356 de milioane de dolari pentru că a retras, înainte de termen, facilităţile promise. Sentinţa ICSID este executorie şi nu poate fi oprită nici de CJUE, nici de Comisia Europeană, chiar dacă cea din urmă a încercat să blocheze plata despăgubirilor de către România, invocând reguli privind ajutorul de stat.

Guvernul Orban a plătit deja sumele datorate către fraţii Micula în 2019.

Marea Cameră a Curţii de Justiţie a UE a anulat decizia Tribunalului UE care, la rândul lui, anulase decizia Comisiei Europene prin care despăgubirile de 178 de milioane de euro (plus dobânzi şi penalităţi – 395 de milioane de euro) – acordate de Tribunalul arbitral de la Washington (Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții – ICSID) către fraţii Ioan şi Viorel Micula, în 2013 – erau considerate ajutor de stat, potrivit deciziei CJUE din 25 ianuarie 2022.