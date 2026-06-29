Comisar șef al IPJ Buzău, prins în flagrant de DNA când ar fi schimbat mita la casa de schimb valutar

Judecătorii ​Tribunalului ​București ​au ​hotărât măsura arestului preventiv, pentru ​30 ​de ​zile, ​față ​de ​un ​comisar ​șef ​de poliție în ​cadrul ​Poliției ​municipiului ​Buzău, ​fiind acuzat de ​infracțiunea ​de ​luare ​de ​mită.

La ​propunerea ​procurorilor ​DNA, ​judecătorii ​Tribunalului ​București ​au ​decis, ​la ​28 ​iunie ​2026, ​măsura ​arestului ​preventiv ​pentru ​30 ​de ​zile ​față ​de ​un ​ofițer ​de ​poliție ​din ​cadrul ​IPJ ​Buzău. Este vorba despre un comisar șef ​în ​cadrul ​Poliției ​municipiului ​Buzău, ​pentru ​săvârșirea ​infracțiunii ​de ​luare ​de ​mită.

Anchetatorii afirmă că, în perioada noiembrie 2025 – iunie 2026, bărbatul ar fi pretins de la două persoane suma de 15.000 de euro și ar fi primit, în mai multe etape, un total de 77.500 de lei, cu scopul de a ajuta o persoană să formuleze un denunţ, astfel încât să beneficieze de o scădere a pedepsei.

Comunicatul DNA: polițistul ar fi primit aproximativ 80.000 de lei

"La data de 28 iunie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție față de inculpatul ANGHEL PETRE-DANIEL, ofițer de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Buzău, cu grad de comisar șef în cadrul Poliției municipiului Buzău, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada noiembrie 2025-iunie 2026, inculpatul Anghel Petre-Daniel ar fi pretins de la două persoane (martori în cauză) suma de 15.000 de euro și ar fi primit de la aceștia, la diferite intervale de timp, suma totală de 77.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu, în sensul în care l-ar fi ajutat pe unul din martorii respectivi să formuleze un denunț la Poliția orașului Mizil și I.P.J. Buzău, prin indicarea persoanei ce ar fi urmat să comită o faptă prevăzută de legea penală, actul de sesizare fiind necesar pentru ca martorul (condamnat într-un alt dosar la pedeapsa închisorii cu executarea pedepsei) să beneficieze, în faza apelului, de o reducere a pedepsei", transmite DNA.

Prins în flagrant la casa de schimb valutar

"Pe fondul aceleiași activități infracționale, la data de 27 iunie 2026, inculpatul Anghel Petre-Daniel a primit de la persoanele respective suma de 7.500 de lei, pe care a schimbat-o imediat la o casa de schimb valutar, rezultând suma de 1.230 lire sterline și 45 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019", a transmis DNA.

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