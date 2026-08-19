Urși, lei și un tigru, ridicați de autorități de la o fundație din Dâmbovița / video

Foto: Unsplash

Mai multe animale sălbatice, inclusiv doi urși bruni, patru lei și un tigru, au fost ridicate de autorități de la o fundație din Picior de Munte, Dâmbovița. Anchetatorii susțin că animalele ar fi fost introduse ilegal în România și ținute în condiții necorespunzătoare.

Mai multe animale deţinute ilegal de o fundaţie în satul Picior de Munte din comuna dâmboviţeană Dragodana au fost preluate miercuri de autorităţi, după ce noi cercetări ale anchetatorilor au avut loc pe amplasament, potrivit Agerpres.

Animalele ar fi provenit din Germania și Ucraina

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, începând cu anul 2015 şi până în anul 2025, administratorul fundaţiei, faţă de care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, ar fi introdus în mod ilegal în România, în mod repetat, mai multe animale sălbatice din specii strict protejate, despre care există date că ar proveni din Germania şi din Ucraina, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, animalele fiind deţinute în locaţia din satul Picior de Munte.

"La data de 13.08.2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul IPJ Dâmboviţa şi cu participarea specialiştilor din cadrul mai multor instituţii, au efectuat o cercetare la faţa locului (...) la locaţia unei fundaţii unde sunt deţinute mai multe specii de animale sălbatice. (...) De asemenea, există date că prezenţa, timp de mai mulţi ani, a unor animale sălbatice de mare periculozitate în interiorul localităţii Picior de Munte a generat o stare persistentă de teamă şi nesiguranţă în rândul comunităţii, aceasta nefiind întemeiată exclusiv pe caracterul natural periculos al acestor animale (existând mai multe incidente produse în urma ieşirii animalelor din spaţiile în care erau ţinute), ci şi pe modul concret în care animalele au fost adăpostite şi gestionate (fiind constatate condiţii de deţinere profund necorespunzătoare şi grave deficienţe de igienă)", spun procurorii,

În aceste condiţii, la data de 17 august s-a dispus predarea animalelor către organul judiciar, în cursul zilei de miercuri fiind ridicate două exemplare adulte de urs brun - Ursus arctos, patru exemplare adulte de leu - Panthera leo şi un exemplar mascul de tigru - Panthera tigris, arată sursa citată.

Operaţiunea de ridicare a fost realizată cu sprijinul IPJ Dâmboviţa, Gărzii Naţionale de Mediu, Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi IGPR - Direcţia pentru Protecţia Animalelor, animalele urmând a fi relocate în spaţii autorizate şi special amenajate.