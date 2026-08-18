Cazul azilelor ilegale din Bihor. Viorel Pașca: Soţia mea, desemnată de instanţă tutore pentru un fost beneficiar

Viorel Pașca, fondatorul asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Sursa foto: Agerpres

Deţinătorul azilelor ilegale din judeţul Bihor, Viorel Paşca, susține că, la mai mult de o lună şi jumătate de când vârstnicii au fost relocaţi, soţia sa a primit o decizie prin care este desemnată tutore al unui fost beneficiar.

Deţinătorul azilelor ilegale din judeţul Bihor, Viorel Paşca, a anunțat, luni, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că, la mai mult de o lună şi jumătate de când vârstnicii au fost relocaţi, primește în continuare decizii de la judecătorie în care e desemnat tutore pentru aceștia. În cel mai recent caz, potrivit lui Pașca, soţia sa a primit o decizie prin care este desemnată tutore al unui fost beneficiar, deși nu ar avea nicio informaţie cu privire la locul în care se află persoana respectivă.

"Deși a trecut peste o lună și jumătate de când au fost "relocați" bolnavii de la Dumbrava, primim în continuare decizii de la judecătorie în care suntem desemnați tutore la o parte dintre cei care au locuit la noi. Ultima am primit-o ieri în care am aflat că soția mea a fost desemnată tutore pentru un bolnav care era în grija noastră. Cu toate acestea, noi nu avem nici o informație unde se află acest bolnav și nici ce s-a întâmplat cu el", a scris Viorel Pașca pe pagina sa de Facebook.

Detalii despre cazul azilelor ilegale din judeţul Bihor

Viorel Pașca și alți patru membri ai familiei sale sunt cercetați de procurorii DIICOT într-un dosar în care anchetatorii investighează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut, în data de 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor, iar ulterior au anunțat că au destructurat o rețea de azile condusă de bihorean. Ulterior, Viorel Paşca, liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, soţia acestuia şi cei trei fii ai lor au fost puși sub control judiciar, în urma unei decizii emise de Tribunalul Bucureşti. Aceeaşi măsură s-a dispus şi pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei respective.

Potrivit DIICOT, între 2020 și iunie 2026, sute de persoane cu dizabilități psihice sau aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate ar fi fost recrutate, transportate și adăpostite în mai multe imobile din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, care îi aparțineau lui Pașca. Anchetatorii susțineau că aceste persoane ar fi fost ținute într-o stare de dependență și aservire, iar activitatea nu era desfășurată de un furnizor acreditat și licențiat conform legislației privind serviciile sociale.

În luna iunie însă, Viorel Pașca și familia lui au scăpat de controlul judiciar. Mai exact, în data de 13 iunie, Curtea de Apel Bucureşti a decis revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Paşca şi a patru membri ai familiei sale, în dosarul azilelor ilegale din judeţul Bihor. De control judiciar a scăpat atunci şi Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei.

La trei zile după ce a scăpat de controlul judiciar, Viorel Pașca cerea întoarcerea persoanelor relocate, dar și ajutor de la autorități ca să intre în legalitate cu azilele de la Bihor.

Sechestre de milioane de euro, ridicate în dosarul lui Viorel Pașca

Cea mai recentă decizie din acest dosar a fost emisă acum câteva zile, în data de 14 august, când Tribunalul Bihor a hotărât să ridice sechestrele instituite de procurorii DIICOT asupra bunurilor, conturilor și sumelor de bani care aparțin lui Viorel Pașca și membrilor familiei sale. Instanța a dispus, de asemenea, ridicarea măsurilor asigurătorii aplicate asupra bunurilor Asociației Dumbrava, Dumnezeu Poartă de Grijă. Vezi mai mult AICI.