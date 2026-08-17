O dronă rusească a explodat în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău, precizări

Dronă. Foto ilustrativ: Pixabay

O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova și a explodat după ce s-a prăbușit pe un câmp, au transmis, luni seară, autoritățile de la Chișinău.

O dronă ce pare că a fost lansată de Rusia asupra unei ţinte în Ucraina a pătruns luni după-amiază în spaţiul aerian al Republicii Moldova şi a explodat după ce s-a prăbuşit pe un câmp, fără să se înregistreze victime, relatează agenţiile dpa şi Moldpres.

Drona rusească deviată spre R. Moldova avea direcția Odesa

Potrivit presei ucrainene, este vorba despre o dronă rusească „Banderol”, care a deviat de la traiectorie în timp ce se apropia de oraşul-port ucrainean Odesa şi a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova.

Explozia în urma impactului dronei cu solul s-a produs în extravilanul localităţii Talmaza, la aproximativ trei kilometri distanţă de aceasta, în raionul Ştefan Vodă.

„Sistemele de supraveghere ale spaţiului aerian din dotarea Armatei Naţionale au detectat, la ora 17:37, pătrunderea în spaţiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian, pe direcţia Cuciurgan-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spaţiul aerian pe sectorul Centru, cu durata de 15 minute”, a indicat Ministerul Apărării de la Chişinău.

Explozia dronei a provocat un incendiu de vegetaţie. Zona a fost securizată, iar instituţiile abilitate au intervenit pentru lichidarea incendiului şi stabilirea circumstanţelor producerii exploziei, precizează autorităţile.

MAE de la Chișinău condamnă incidentul

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova „condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă, care a provocat incendii de vegetație în zonă”.

Autoritățile de peste Prut au mai transmis că acest incident constituie „o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor noștri”, iar „astfel de incidente sunt inacceptabile”.

„Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă să producă consecințe directe asupra securității Republicii Moldova”, au mai adăugat reprezentanții MAE moldovean.

Atac rusesc în Izmail și Odesa

Rușii au vizat în cursul nopţii infrastructura portuară din districtul Izmail din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei. Incendiile cauzate de atac au fost stinse, au transmis autorităţile ucrainene în aplicaţia de mesagerie Telegram.

Ministerul Apărării rus a declarat că forţele sale au lovit ţinte militare din port, pe care l-a descris ca fiind „un terminal de acostare folosit pentru descărcarea navelor ce transportă marfă militară, hangare ce adăpostesc echipamente militare occidentale şi depozite pentru drone navale”.

Izmail, aproape de graniţa cu România, găzduieşte cel mai mare port al Ucrainei de pe fluviul Dunărea.

Rusia a precizat că, într-un atac separat, forţele sale au lovit o barcă de patrulare şi rezervoare de combustibil în Odesa.

Guvernatorul local a declarat că o navă civilă sub pavilion togolez a fost avariată şi patru persoane au fost rănite., potrivit Agerpres.