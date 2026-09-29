Iepure viu, dat ca hrană unui piton, la Zoo Sibiu. Tudor-Tim Ionescu ridică o întrebare cheie

iepure cafeniu / Foto: Unsplash

Tudor-Tim Ionescu, fondator Totul pentru Animale, a oferit un interviu exclusiv DC News despre cazul de la Sibiu, în care un iepure fiu a fost oferit ca hrană unui piton de la Grădina Zoologică, iar imaginile cu prada în cușca reptilei s-au viralizat în mediul online.

O vizitatoare a Grădinii Zoologice din Sibiu a surprins un iepure viu în cușca unui piton. Ea a postat imaginea pe Internet, iar în ultimele ore, cazul a ajuns în atenția opiniei publice, inclusiv a Federației Împreună pentru Animale (FIA), care pregătește un protest în București, pe 4 octombrie, de Ziua Mondială a Animalelor.

Ca reacție la acuzațiile din mediul online, reprezentanții Primăriei Sibiu au precizat că „anumite specii de reptile, în special șerpii, refuză categoric hrana decongelată sau moartă, deoarece instinctul lor de vânătoare este declanșat exclusiv de mișcarea și căldura prăzii”. Ei au transmis că, „în aceste situații, o dată la 3-4 luni, grădinile zoologice și inclusiv pet shop-urile folosesc șoareci, șobolani sau iepuri vii”.

Tudor-Tim Ionescu, întrebare esențială pentru reprezentanții Grădinii Zoologice Sibiu

L-am contactat pe Tudor-Tim Ionescu, fondator Totul pentru Animale, pentru a-i cere un punct de vedere privitor la acest caz care a sensibilizat o bună parte a opiniei publice. El a precizat că „discuția trebuie scoasă puțin din zona emoțională și dusă spre zona de bunăstare și de responsabilitate“.

„Evident că pitonul este un prădător, iar în natură se hrănește și cu alte animale, nu contestă nimeni chestia asta, dar, totuși, într-o grădină zoologică nu mai vorbim de natură, ci de un mediu artificial, controlat de oameni, unde noi alegem când e hrănit animalul, cu ce e hrănit și în ce condiții. În acel moment avem obligația să reducem acea suferință evitabilă, iar în acest caz am văzut orice, mai puțin asta“, a precizat specialistul.

El a vorbit și despre precizările Primăriei Sibiu, potrivit cărora pitonul ar fi refuzat hrana decongelată, însă a precizat că până la a-i oferi șarpelui direct un iepure viu existau numeroase alternative pe care angajații Grădinii Zoologice le puteau încerca.

„Am auzit argumentul reprezentanților de la Sibiu că acest piton ar fi refuzat hrana moartă. Este posibil, nu contest, dar întrebarea este: Ce alternative au încercat înainte să ajungă la un iepure viu? Sursele veterinare de referință spun că în grădinile zoologice, pentru șerpi, se folosește de regulă pradă congelată și decongelată și chiar se recomandă ca rozătoarele să fie oferite proaspăt ucise sau decongelate și încălzite. Se spune explicit că hrănirea cu hrană fie nu este recomandată, fiindcă există atât riscul de rănire a reptilei, dar și din considerente de bunăstare. Este adevărat că în natură se întâmplă așa, dar este foarte simplist să mergem pe logica asta, fiindcă în natură nu un om merge să pună iepurele în fața pitonului. Iepurele poate evita prădătorul, pitonul poate evita atacul. Noi avem obligația să reducem suferința pe care o putem evita“, a punctat Tudor-Tim Ionescu.

„Practica grădinilor zoologice clasice, o formă de cruzime. Trebuie să avem o tranziție către bioparcuri și sanctuare“

Nu în ultimul rând, potrivit lui Tudor-Tim Ionescu, cazul se înscrie în dezbaterea mai largă a utilității grădinilor zoologice, despre care a precizat că ar trebui să evolueze în spații mult mai prietenoase cu bunăstarea animalelor.

„Țin foarte mult să spun că acest caz readuce în atenție discuția despre utilitatea grădinilor zoologice în societatea contemporană.

De aceea, la Totul pentru Animale avem și o petiție prin care cerem nu interzicerea totală a grădinilor zoologice, ci o tranziție de la acest model clasic de grădină zoologică, ce datează din secolul al XVIII-lea, către un model de bioparc și de sanctuare.

Nu trebuie să mai alimentăm sistemul ăsta cu animale noi, reproduse pentru expunere, ci să avem în vedere bunăstarea animalelor și să încheiem cu această practică a grădinilor zoologice, care este ea însăși o formă de cruzime“, a conchis Tudor-Tim Ionescu.