Patronul Dristor Doner Kebap, arestat în Turcia. Dezvăluirile care duc ancheta până în România - Foto cu rol ilustrativ: Freepik

atronul Dristor Doner Kebap, Ahmet Ugur Pakcan, a fost arestat preventiv în Turcia, alături de alte zeci de persoane, într-un dosar în care procurorii investighează o presupusă grupare de crimă organizată și o rețea de spălare de bani.

Patronul Dristor Doner Kebap, Ahmet Ugur Pakcan, a fost arestat preventiv în Turcia, alături de alte zeci de persoane, într-un dosar în care procurorii investighează o presupusă grupare de crimă organizată și o rețea de spălare de bani.

Ancheta, coordonată de Parchetul din Ankara, vizează o presupusă organizație condusă de Alihan Kuriş și s-ar fi extins după apariția unor noi mărturii privind transferuri de bani realizate prin România. În dosar este investigată și existența unui sistem închis de comunicare care ar fi fost folosit de mii de membri ai grupării.

Potrivit publicației turce Sabah, anchetatorii au obținut mărturia lui G.K., un bărbat care susține că a fost partener într-o afacere cu restaurante de tip döner din România. Acesta le-ar fi oferit autorităților informații despre presupusele operațiuni ale grupării pe teritoriul țării noastre.

Dosarul vizează, printre altele, acuzații de conducere a unei organizații criminale, fraudă în formă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea unor active despre care anchetatorii suspectează că provin din activități infracționale.

Ce rol ar fi avut patronul Dristor Doner Kebap

Potrivit mărturiei citate în presa turcă, Ahmet Ugur Pakcan ar fi gestionat o importantă rețea financiară prin intermediul unor afaceri din București, printre care restaurantele Dristor Döner și casele de schimb valutar Dristor.

Martorul a susținut, de asemenea, că Pakcan figura drept singurul responsabil oficial al unui cămin studențesc din București despre care anchetatorii suspectează că ar fi avut un rol în operațiunile financiare ale grupării.